真實版《后翼棄兵》！高中生「逆轉封王」掀西洋棋奇蹟
真實版《后翼棄兵》！高中生「逆轉封王」掀西洋棋奇蹟
記者翁新涵/綜合報導
calendar_today2020-12-06 16:04:09
近期熱播美劇《后翼棄兵》強勢拿下63個國家串流收視冠軍，海內外搜尋關鍵字大量飆升，引起大眾對西洋棋的好奇，而同樣講述西洋棋「奇蹟」故事的電影《高校棋蹟》，則是改編自1998年震撼全美西洋棋界的真實故事，猶如現實版《后翼棄兵》！
如同影集《后翼棄兵》的天才少女擊敗頂尖高手，《高校棋蹟》中來自街頭、被人視為「混混」的高校生們，一樣大敗名校菁英，不管是富是窮，是白還是黑，擁有的機會都是一樣的，如同預告中一句台詞「棋盤面前人人平等」。此片原型是邁阿密傑克遜高中，片中學生成功闖入幾乎是由菁英白人所主導的比賽，自此之後，光是西洋棋比賽獲得的獎盃，就勝過所有體育競賽項目所獲得的總數，成為矚目焦點。片中飾演導師馬利歐的演員，正是為「喜德」配音的約翰李古查摩，他指導5名來自貧困移民家庭的少年，雖然他們連繳交區域賽的報名費都有困難，也從不被看好打入州賽，最終卻打敗全國好手晉級冠軍賽。自稱「街頭雜牌軍」的他們用實力證明，除了販毒和踢足球外，下棋也讓他們過關斬將，逆轉封王。
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