邊坡坍方影響2.6萬人　台鐵公布今列車行駛計畫

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邊坡坍方影響2.6萬人　台鐵公布今列車行駛計畫

記者張志康/綜合報導

calendar_today2020-12-06 15:27:49

瑞芳鐵路坍方
▲瑞芳到猴硐鐵路邊坡坍方，台鐵公布今（6）日列車行駛及旅客紓運計畫。（圖／台鐵提供）
台鐵瑞芳到猴硐間路線受到連日豪雨影響，發生鐵路邊坡滑動，造成北迴線東西正線路線不通。台鐵除成立一級應變小組，處理滑動邊坡外，也進行一系列協助旅客紓運計畫。另外，稍早傳出台鐵福隆到貢寮段鋼軌疑似變形，台鐵也積極處理中。
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台鐵表示，今日為協助旅客紓運，加開臺東往宜蘭的5271(普悠瑪)、5279、5280次自強號，及花蓮往宜蘭的5272、5273、5274次普悠瑪自強號。因應車輛編組運用，台鐵也停駛樹林往花蓮的234次、266次、241次列車、台東往樹林的443次、615次(跨次日)列車，以及樹林往蘇澳的262次、台東往花蓮的611次列車及花蓮往台北的253次列車。
部分區間停駛的車次則包括台東往花蓮439次、知本往七堵473次、七堵往花蓮560次、七堵往花蓮178次。至於區間車部分，台北開往宜蘭方向區間車行駛到瑞芳，宜蘭開往台北方向區間車行駛到猴硐；支線平溪線、深澳線停駛。

另一方面，在無法通車的瑞芳到猴硐間，採取公路接駁，到今日中午前，已開行客運325班車、疏運旅客約4,107人。另外，由公路客運業者協助加開台北到宜蘭間的班車，到中午前，已開行客運4,276班車、疏運旅客約73,710人。

台鐵表示，到中午以前，這次的事件已321列次、旅客人數約26,673人。提醒旅客出門前可以利用台鐵官網，或撥打24小時服務電話：(02)2191-0096、0800-765-888(免付費電話，行動電話無法撥打) 查詢最新資訊。

至於從4日上午8時30分到路線搶通為止，受到影響的旅客，可以全額退票，另原行經該區域之各級列車辦理退票時，對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內至各站辦理全額退費，或免費搭乘同區間同等級車種列車1次；未指定班次之對號列車或非對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內換搭乘同區間同等級車種列車1次，電子票證旅客可辦理0元解卡，定期票旅客可延長使用1天。

另外，今日上午台鐵接獲通報，福隆到貢寮間西線路線(29公里800公尺處)因鋼軌疑似變形，目前福隆到貢寮間西線封鎖，以東線單線行車，經工務段至現場處理，14:40解除封鎖，改以時速40 公里慢行，無影響列車。
台鐵表示，現場為「鐵路行車安全六年計畫－第三雙溪橋及新社橋改建工程」工區，刻正進行橋樑基礎全套管基樁施工，自開工起，即要求施工廠商每日監控，台鐵局宜蘭工務段亦配合工程，編組人員於軌道方向不整時，立即調整。台鐵指出，將在確認安全無虞時，才會恢復正常行駛。
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