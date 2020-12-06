連勝文批拒中國疫苗是「關門做山大王」 陳時中不忍了
連勝文批拒中國疫苗是「關門做山大王」 陳時中不忍了
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-12-06 15:33:46｜update2020-12-06 15:33:53
近期國際間不時傳來，新冠疫苗研發進程上的好消息，中國日前也宣布年底前將有六億支疫苗問世，並採取「疫苗外交」，要分送給多國。
國民黨智庫副董事長連勝文，日前在個人臉書批評，民進黨因意識形態否認中國疫苗效力，是「沈溺於關起門做山大王」，還直言，如果台灣有有效疫苗，他絕對第一個去打。對此，中央流行指揮中心指揮官陳時中，今（6）天下午召開臨時疫情說明記者會時，也針對連勝文此番言論做出回應，陳時中強調：「用意識形態討論疫苗不恰當」，中國疫苗能不能進口，是因為針對陸製血清製劑跟疫苗，法規從來就沒有開放過。
陳時中表示，兩岸各種協定陸陸續續，但是針對這一項並沒有，因為長期以來我們對中國的製程有些疑慮，這幾年來，相關的疫苗陸陸續續有傳出問題，能不能做出（新冠）疫苗就拭目以待，但開不開放跟這無關，是本來法規就不行。
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