韓國新增631例創新高 67年來首次取消跨年敲鐘活動
韓國新增631例創新高 67年來首次取消跨年敲鐘活動
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-12-06 16:13:50｜update2020-12-06 16:15:33
韓國今（ 6 ）日通報新型冠狀病毒（ COVID-19 ）新增 631 例，創下 9 個月來、第三波疫情新高。韓國國內累計 3 萬 7546 例，其中 545 例死亡。今日新增病例中，有 95% 為社區感染，病例集中於首爾首都圈。韓國政府除了收緊防疫措施，還取消了今年跨年的普信閣除夕敲鐘儀式，這是該儀式自 1953 年開始 67 年以來首次取消。
《路透社》報導，今日新增的 631 例中，32 例為境外移入，有 599 例來自首都圈，首爾市 253 例、京畿道 176 例。新一波疫情讓韓國國內住院人數達 7873 人，引起對醫療體系的擔憂。韓國政府週六（ 5 ）宣佈進一步收緊防疫措施，未來首爾首都圈將禁止 50 人以上的聚會，對學校、宗教活動實施更嚴格的限制。首爾早前宣佈自週一（ 7 ）起至 18 日，市內國、高中全面轉為線上教學。《韓聯社》報導，韓國國務總理丁世均在中央安全災難對策本部會議上表示，近幾週韓國國內新增病例約有 7 成集中於首都圈，為防止疫情進一步擴散，防疫響應等級從原先的 2 級提升至 2.5 級。首都圈內的練歌房（卡拉 OK ）、PC 房（網咖）、室內體育設施、超市、百貨公司等場所必須於晚間 9 點前停止營業。
普信閣（보신각）除夕敲鐘儀式為每年年底凌晨 12 點在首爾鐘路區普信閣的敲鐘儀式，有韓國民眾、各方人士的普遍參與，儀式後通常由首爾市長等發表演說，並會邀請民間團體、歌手等表演。
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