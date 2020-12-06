陳柏惟送愛公益包場 推廣動保生命教育
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-12-06 16:43:56
「十二夜2：回到第零天」有別於第一集直接點出流浪動物的殘忍現況，第二集希望藉由電影推動更完整的流浪動物教育，立委陳柏惟於今(6)日牽線愛心捐贈企業與公益社團台中好過日協會，舉辦3Q送愛公益電影包場，邀請中區兒童之家的大小朋友一同觀賞，並安排動保團體犬山居協會於觀影後與談，推廣流浪動物教育。
立委陳柏惟表示，自己也有養一隻流浪犬「苦俏」，在十二夜第一集出來的時候進電影院看到哭，當時愛心企業衣享 x films聯絡我，希望能將我提供義賣品募集的金額做一場愛心公益電影包場活動，把愛送給兒福機構，除了送愛，我想更重要的是我們能在這場電影中多推廣一些議題，所以選擇了「十二夜2」這部電影，也很感謝台中好過日協會的執行與配合，當然要讓中區兒童之家的大小朋友感到有意義才是這場活動最重要的目標。中區兒童之家主任黃伶蕙表示，十分感謝陳柏惟委員和台中好過日協會的愛心，小朋友目前正是喜歡狗狗的年紀，藉由電影尊重與珍惜生命，學習如何動物照顧，是很好的生命教育，從小扎根，讓小朋友不只是喜愛動物，而是有照顧動物的知識，了解對生命負責的重要性，長大後認為自己有這樣的能力再進一步領養。
台中好過日協會理事陳冠琳律師說，感謝陳柏惟的媒合，讓台中好過日協會能有這個機會來承辦執行這場愛心公益包場活動，台中好過日協會由台中在地青年所組成，除了關心市政議題，對動保等全國性議題也十分關注，自己除了利用閒暇時間當過動保團體的義工之外，也曾經以動保用藥作為演講的主題，這次能和陳柏惟委員一起送愛給中區兒童之家，共同推廣動保教育是十分寶貴的經驗。犬山居協會醫療組長小朱提到，流浪動物中最為困難的部分在於高齡犬與重症犬的照顧，除了需付出較多的時間精力，花費也更高，犬山居協會長期收容並照顧此類流浪犬隻，也希望有更多愛心企業能給予善款協助。