地政服務更便民　內政部：紙本謄本減量7成

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內政部指出，配合政府資料公開政策，政府目前已開放1,458個機關管有263萬筆、197萬公頃的公有土地資料，供外界運用；同時配合國發會MyData政策，建置「地籍存摺」系統，自107年6月起，民眾可免費下載自有不動產的地籍清冊資料、歷次移轉價格等資訊，且經個人同意授權後，可進一步提供公民營機構加值應用。
為加速地籍資料便利流通，內政部也利用API技術開發「地政整合資訊服務共享協作平台」，透過系統對系統呼叫網路服務連線機制，產出不含個人隱私的地籍資料，快速提供公務機關與民間機構介接使用。目前有51個政府機關、109個系統申請協作平台服務，流通筆數達17億筆，例如經濟部水利署「水權用水範圍管理系統」，透過介接協作平台取得土地地籍圖及地段、地號標示等資訊，民眾申請水權不僅不用再檢附地籍資料，還可加快案件核辦速度。
為加強便民服務，內政部亦與其他政府機關加強合作，例如與財政部「地方稅網路申報作業系統」介接，讓稅捐機關可查詢地籍資料，同時具備直接帶入不動產基本資料功能，省去民眾用網路申報土地增值稅或契稅的登打時間。
此外，自今(109)年9月起，全國各地政事務所辦理不動產移轉案件時，也介接稅務機關，直接查證土地增值稅、契稅、地價稅及房屋稅繳納情形，減少往返奔波，讓申辦地政業務更便利。
內政部強調，「人民安心、簡政便民」為推動地政業務的重要原則，在確保資訊安全原則下，將持續擴大資料開放加值應用，讓地政資料更容易提供各界多元協作使用，並將積極導入應用新興科技，打造更貼近民眾的數位智慧政府服務。