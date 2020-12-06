《不可能的任務》最後大結局！阿湯哥堅持「外太空」拍攝

58歲的湯姆克魯斯（阿湯哥）以親身上陣演出危險動作戲聞名，最近一直有傳聞指出，他將成為第一個登上太空拍戲的演員，而且報導還表示美國太空總署（NASA）已經在跟他討論當中，如今證實，這個讓他想在太空演戲的電影，正是《不可能的任務》的第8和第9集，他將在這系列的最後大結局征服宇宙。

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根據外媒報導，阿湯哥這次在《不可能》系列中，已經不只是挑戰體能，而且還要成為第一個登上外太空拍戲的演員，連美國NASA太空署長吉姆布利登斯坦（Jim Bridenstine）都曾在推特發文表示：「NASA非常興奮能與湯姆克魯斯合作，在國際太空站拍攝電影，我們需要透過媒體的傳播，激勵新一代的工程師與科學家，讓NASA的野心與理想都變成現實。」

▲美國NASA太空署長吉姆布利登斯坦發文表示，開心與阿湯哥合作。（圖／吉姆布利登斯坦推特）

此外，知情者也透露：「阿湯哥非常熱衷挑戰沒做過的事，而到外太空拍戲，對他便是一個很大的未知數，所以他非常希望能夠成行，也都跟NASA談好了。」

據悉，所有計劃目前都在按部就班進行中，拍片成本高達2億美元（約57億元台幣），幾乎是不計成本的拍攝，預計《不可能的任務7》和《不可能的任務8》將於2022年之後陸續上映。