響應國際身心障礙者日　彰縣辦園遊會暨特殊教育表揚大會

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特殊教育表揚大會則表揚了「特殊教育評鑑績優學校」9校特優、12校優等及特別獎5位、「創新經營與優良人員表揚」7校及教師9位、「資賦優異學生特殊表現」6位、「守護天使」社團組6組及個人組82位、「特殊教育學生獎學金」40位、「童畫心世界繪畫比賽」各組前三名共45位。
其中入選「守護天使」社團組的「滴答咖啡」，是一間由老屋改造的咖啡館，除協助成功高中身心障礙學生職業試探實作課程，更主動無償提供場地與人力，成為身心障礙學生畫展據點，讓更多人看到特殊學生的亮點與才能。特殊教育獎學金得主國聖國小林同學，本身雖有注意力缺陷過動症伴隨學習困難，但仍在課餘時間主動參加各項才藝活動，在電腦繪圖及創意繪圖比賽均有不錯的成績，在校更主動協助其他慢飛天使。
與會的彰化縣長王惠美說，彰化縣有非常多學校、老師及團體，他們長期對身障朋友予以支持與付出，藉由這次活動表揚本縣特殊教育具有卓越績效的74校247位優秀師生及頒發12大社團感謝狀，感謝他們對於身障朋友的付出與關懷，期望能夠達到拋磚引玉的作用，大家一起為需要幫助的人盡一份心力，讓社會大眾對身障朋友能有更多關注與支持，以實際行動讓愛的能量發酵傳播，帶給社會正面力量。