響應國際身心障礙者日　彰縣辦園遊會暨特殊教育表揚大會

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響應國際身心障礙者日　彰縣辦園遊會暨特殊教育表揚大會

記者葉靜美/彰化報導

calendar_today2020-12-06 18:40:00

身心障礙者日園遊會
▲彰化縣政府響應「國際身心障礙者日」舉辦「109年彰化縣國際身心障礙者日園遊會暨特殊教育表揚大會」。（圖／記者葉靜美攝，2020.12.06）
彰化縣政府響應「國際身心障礙者日」，今（6）日在員林公十九晴雨球場辦理「109年彰化縣國際身心障礙者日園遊會暨特殊教育表揚大會」，表揚74校247位優秀師生及12大社團，活動並邀請身心障礙者前來表演及設攤，彰顯他們的才華。
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現場設有五項闖關活動，讓一般民在闖關過程中，能親身體驗身障者生活中的不便，進而培養同理心，學習如何幫助身障朋友。此外，今年還有小青蛙劇團以身權公約為主題演出<希兒與皮蒂的神奇之旅>，結合「玻璃纖維偶」、「造型卡通人偶」、透過小巧別緻、平易近人的故事、活潑的對話，演示出身障朋友可能面臨的困境，傳遞對身障者應有的友善態度與細心關懷。
▲園遊會有按摩及義剪服務。（圖／記者葉靜美攝，2020.12.06）
▲園遊會有按摩及義剪服務。（圖／記者葉靜美攝，2020.12.06）
特殊教育表揚大會則表揚了「特殊教育評鑑績優學校」9校特優、12校優等及特別獎5位、「創新經營與優良人員表揚」7校及教師9位、「資賦優異學生特殊表現」6位、「守護天使」社團組6組及個人組82位、「特殊教育學生獎學金」40位、「童畫心世界繪畫比賽」各組前三名共45位。

其中入選「守護天使」社團組的「滴答咖啡」，是一間由老屋改造的咖啡館，除協助成功高中身心障礙學生職業試探實作課程，更主動無償提供場地與人力，成為身心障礙學生畫展據點，讓更多人看到特殊學生的亮點與才能。特殊教育獎學金得主國聖國小林同學，本身雖有注意力缺陷過動症伴隨學習困難，但仍在課餘時間主動參加各項才藝活動，在電腦繪圖及創意繪圖比賽均有不錯的成績，在校更主動協助其他慢飛天使。
▲現場還有抽獎活動，一獎是50吋液晶電視。（圖／記者葉靜美攝，2020.12.06）
▲現場還有抽獎活動，一獎是50吋液晶電視。（圖／記者葉靜美攝，2020.12.06）
與會的彰化縣長王惠美說，彰化縣有非常多學校、老師及團體，他們長期對身障朋友予以支持與付出，藉由這次活動表揚本縣特殊教育具有卓越績效的74校247位優秀師生及頒發12大社團感謝狀，感謝他們對於身障朋友的付出與關懷，期望能夠達到拋磚引玉的作用，大家一起為需要幫助的人盡一份心力，讓社會大眾對身障朋友能有更多關注與支持，以實際行動讓愛的能量發酵傳播，帶給社會正面力量。
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