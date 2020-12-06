台灣零時政府雙年會在台南　唐鳳、林昶佐開講

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g0v Summit 2020 總召游知澔說，大會最受矚目的基調座談於今（6）日舉行，特別安排唐鳳政委、中研院法律所陳舜伶副研究員、台南社大環境行動小組黃煥彰召集人出席，由開放文化基金會伙伴主持討論台灣社群與民主防衛之間的關係，更邀請香港邊城青年秘書長、台南香港關注組發言人，和其他匿名香港公民黑客社群成員，由獨立媒體《報導者》副總編輯劉致昕主持，分享他們深刻的跨國經驗。
談到網路意見或謾罵效應，唐鳳說未來要從網路言論對人的「出征」、對事情的憤慨，變成討論，促成解決方案，唐鳳也舉例，這次台灣防疫口罩地圖的開發使用就是從台南開始，從大眾的不滿情緒轉化為解決方案，是很好的例子，這次零時政府年會首度在台南舉辦，別具意義。
而昨（5）第二日的議程，集中於成功大學內，早上九點半就有立委林昶佐開講「開放國會計畫」，另有法國講者 Morgane Le Guilloux、Clément Tricot 透過大會的即時口譯與參與者介紹公民科技工具 app Unlimited Cities 在台灣的實作經驗。
g0v Summit 2020 總召李佳珊表示，g0v Summit 每 2 年舉辦一次，是以「寫程式改變社會」為號召起家的台灣零時政府 g0v 社群最大型的國際活動，這也是第一次離開台北，選擇台南舉辦，g0v Summit 2020 總召吳柏旻指出，今年疫情使國人參與大型活動的意願普遍下降，但仍有 500 為民眾親臨活動現場，近 200 位遠距參與者，從 30 國連線加入，其中不乏烏干達、巴基斯坦等台灣民眾較少機會接觸的國家。
此次共同主辦 g0v Summit 2020 的台南在地組織好想工作室、台南新芽、南方創客基地等表示，這次雙年會選擇在台南舉辦，會是台南在地社群與國際加強鏈結的良好機會，也是讓世界能看到台灣多元文化面貌的最佳時機。