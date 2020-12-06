台灣零時政府雙年會在台南　唐鳳、林昶佐開講

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▲台灣零時政府雙年會邀請跨國組織，討論全球疫情、反送中運動，凝聚社群合作。（圖/台南新芽提供）

× ▲台灣零時政府雙年會邀請跨國組織，討論全球疫情、反送中運動，凝聚社群合作。（圖/台南新芽提供）

談到網路意見或謾罵效應，唐鳳說未來要從網路言論對人的「出征」、對事情的憤慨，變成討論，促成解決方案，唐鳳也舉例，這次台灣防疫口罩地圖的開發使用就是從台南開始，從大眾的不滿情緒轉化為解決方案，是很好的例子，這次零時政府年會首度在台南舉辦，別具意義。

而昨（5）第二日的議程，

▲第二天（12/5）的議程集中於成功大學內的不同空間辦理，早上九點半就有立委林昶佐開講「開放國會計畫」。（圖/台南新芽提供）