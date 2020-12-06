女團斷食暴瘦2.5公斤　老闆陳子鴻送「預支快樂券」慰勞

歷經半年連發2張EP《We 're PER6IX》跟《頑美Naughty Beauty》的「狩美派女團」PER6IX，她們迎來首場演唱會，於今（6）日晚間在西門紅樓二樓劇場舉辦，而下午進行彩排時，喜歡音樂大家長陳子鴻也現身送上「預支快樂抵用券」，讓她們演唱會結束後好好吃一頓大餐。 我是廣告 請繼續往下閱讀 團員瑋玲表示自己平常是2秒就入睡的人，前一晚腦袋裡都是這次演唱會的歌曲，因此大失眠；采婕表示每個禮拜的驗收比較有壓力，「子鴻老師都坐在前面然後很嚴肅，幸好驗收完老師馬上又恢復親近的一面！」而這次的演唱會，6位女孩都有被交待得變瘦，努力飲食控制的加瑄就採用168斷食法，平常也戒掉零食跟飲料，更有一餐吃水煮餐，讓她快速瘦下2.5KG。▲PER6IX舉辦首場演唱會。（圖／喜歡音樂提供）而面對PER6IX這麼重要的一刻，喜歡音樂的大家長陳子鴻也現身力挺團員，送上一張「HAPPY HOUR 預支快樂抵用券」，他表示當女團真的很辛苦，她們每周都要量體重、平常都在飲食控制。之所以會送上這個禮物，是希望給努力維持體態的PER6IX女孩們，在演唱會結束後可以去吃一頓美味的大餐，預支快樂抵用券則是用在享用大餐後的那次量體重，不管數字變化如何都不用管。▲PER6IX舉辦首場演唱會，老闆陳子鴻（中）送上「預支快樂抵用券」打氣。（圖／喜歡音樂提供）