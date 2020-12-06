韓瑜破費治裝演活美魔女　最愛包款曝光令人驚訝

韓瑜在8點檔《天之驕女》中飾演黃少祺的辣妻，敢愛敢恨做決策也不手軟，跳脫以往傻白甜或可憐女的角色。觀眾發現韓瑜在劇中造型百變，韓瑜笑說為了演繹美魔女文鈴的惡，她在初期口紅會用中毒紅，跟比較粗的眼線，後來因為因應劇情角色變化，才改用磚紅色，眼線也比較淡，這次的百變除化妝外，也表現在服裝上，被問到這次私下在造型及服裝上花費多少？由於經紀人在場，韓瑜笑而不談，怕說出花了多少錢治裝會嚇到大家。

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▲韓瑜最近在劇中改變髮型。（圖 / 三立提供）

× ▲韓瑜最近在劇中改變髮型。（圖 / 三立提供）

韓瑜表示在戲裡瘋狂換造型，自己又加碼投資許多治裝費，打造戲中角色方文鈴的精神。由於以前角色大多清純或傻白甜，因此沒機會穿漂亮衣服，加上平時沒戲拍就癱在家裡當宅女，根本花不到什麼治裝費，因此這次演貴婦藉機卯起來買，笑說現在有能力去控制角色，也喜歡為角色做造型，這也是為戲加分，還很「誠實」的表示拿高的酬勞就應該付出，好幫自己角色加分。而韓瑜大部分時間都是網購，每天為了挑戲服，都會耗半小時以上。

▲韓瑜最近很愛莎莉包。（圖 / 三立提供）

× ▲韓瑜最近很愛莎莉包。（圖 / 三立提供）

由於在劇中飾演母親，加上劇情又快進階成「外婆」，為了把年齡層拉高就走艷麗路線，有時穿一身黑還被笑說是巫婆裝。現實中，韓瑜不是全然名牌支持者，偶而有當貴婦所需的行頭，都是平時在網路買先存放著，這次名牌終於有機會見天日。但最近私下的她走到哪都拿著可愛造型的莎莉包，她滿足的說：「內心有一直都有個少女心，覺得莎莉胖胖的很可愛，常會買一些可愛的小物來療癒自己。」

這次演方文鈴說話心直口快，韓瑜也認為演壞人容易受矚目，但台詞難背，特別是吵架的戲，連她都覺得自己好吵。韓瑜還表示以現在的年紀對小鮮肉比較無感，欣賞經過很多歷練、散發熟男魅力的男人，就像劇中老公黃少祺那樣的頂極熟成牛肉，每次看到黃少祺把自己的狀態保養的這麼好，韓瑜說：「所有人站在他旁邊都會被他逼死！」現在慢慢被他影響，開始會逼自己運動，上工前都會去跑步。