農曆年前戀愛警報！「4生肖」桃花爆棚　這1位有劈腿危機

年關將至，近來天氣逐漸轉冷，不少人也萌生了想找個對象暖心又暖手，也希望過年過節時，能和心儀的對象度過愉快的假期。知名命理老師艾菲爾今（6）日稍早就公布了有4生肖的朋友們桃花運將會爆棚，但也順便提醒有可能面臨到出軌的考驗，一起來看看您是否上榜吧！

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第四名、生肖馬

生肖馬在農曆年前的桃花運勢爆棚，可以說是走到哪都是桃花源，因此很容易遇到只想跟你玩玩的甘蔗男或是美豔的花蝴蝶。身邊的異性總是別有目的，帶著不負責只想玩玩的心態接近你，若是這時保守的馬兒受不了誘惑，就很容易陷入別人所設下的桃花陷阱裡。另一半也容易發覺到你的異狀，而不斷質問你，使你們的戀情有可能出現裂痕。建議生肖馬要懂得把持自己的感情關係，才不會讓自己與伴侶的感情受到影響。

▲生肖屬「馬」的朋友最近接近你的異性會變多，若有另一半請千萬要把持住。（示意圖／翻攝自Pixabay）

第三名、生肖蛇

農曆年前生肖「蛇」近期很容易遇到外界誘惑，對象很有可能是青梅竹馬的異性朋友丶鄰居、或是生意場上會遇到的人，尤其是那些看起來內向的肖蛇者，越有可能發生劈腿丶背叛或與人曖昧的問題。或許旁人無法理解，但其實你自己心裡也是很矛盾的，可能是你們之間的溝通出了問題，無法互相理解，所以才讓外人有機可乘。面對著一波接著一波的搭訕攻勢，讓你幾乎被迷得團團轉，也無心思考慮到另一伴的感受。

第二名、生肖兔

生肖「兔」農曆年前今年有紅鸞星坐鎮，龍鳳和鳴，本就大旺桃花，再加上冷風蕭蕭，想找一個人戀愛加暖手的心是隱藏不住的，此時是容易動心的時刻，適合戀愛，更會因此引出不少爛桃花。即便自己心中已有喜歡的對象，但可能因為異性緣太好，自己多少也有些搖擺，尤其是生肖兔的男生，特別容易為感情所困，命犯桃花，不僅原本的感情出現裂縫，更可能影響工作事業運，需要特別留意。

▲生肖屬「兔」的朋友最近適合的對象很多，桃花運要當心成了爛桃花。（示意圖／取自Pixabay）

第一名、生肖羊

農曆年前生肖「羊」桃花運看似不錯，但事實上多為露水姻緣，更多的是酒色桃花，很難修成正果。雖然單身的人此時比較容易交到異性朋友，但若是想要再更進一步成為男女朋友或論及婚嫁，仍需花更長的時間去考察對方。因為當你了解對方後，會發現只是曇花一現，最後讓你更加失望。有伴侶的人，要留意爛桃花糾纏，自己的心裡面雖然也有點心動，但最好不要因為一時的意亂情迷就栽進去，很容易東窗事發，導致原有的感情保不住。（編輯：楊智傑）

《塔羅牌老師艾菲爾》