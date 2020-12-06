蘇貞昌視察嘉義屠宰場 編列130億助養豬產業轉型
新頭殼newtalk
calendar_today2020-12-06 18:54:42
財團法人中央畜產會與嘉義縣肉品市場合作，預計將投入20億資金在嘉義縣朴子市，並興建400平方公尺的新式屠宰場等措施。今（6日）上午，行政院長蘇貞昌等人一同前往嘉義縣肉品市場視察改建進度時，蘇貞昌表示，台灣人要對國產豬肉有信心，並希望企業能夠和政府一同合作，有效打造高品質的產業鏈。
今上午，蘇貞昌同農委會主委陳吉仲、立委陳明文、蔡易餘前往嘉義縣肉品市場視察時，蘇貞昌表示，台灣人應對國產豬肉有走出國際的自信心，而非依靠關稅、貿易障礙等方式來阻止外國豬肉的進口。他也說到，為了使台灣肉品知名度得以提升，硬體設備也必須跟上國際的標準，並期望企業能與政府一同合作，有效打造高品質的產業鏈。陳吉仲則指出，農委會目前研擬的「養豬產業全面轉型升級計畫」在上月已提送行政院審議，為期4年、經費多達130億元。而該計畫中，包含保障豬農收益穩定產銷、豬隻死亡強制納保增加保費補助、策略性擴大出口拓銷台灣豬、推動屠宰場現代化及肉品冷鏈升級、輔導養豬場現代化轉型升級、提升進口肉品萊劑查檢量能與產地標示查核、鼓勵業者標示並使用國產畜產品、多元整合行銷養豬產業等8大項目，將於明年啟動。
除此之外，陳吉仲也提到農委會當前正研擬的「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系」中程計畫。他表示，在畜產部分編列了16億元，推動產地肉品冷鏈示範，可增加15%凍存量能。除此之外，也升級了肉品市場屠體處理、預冷、交易及冷藏運銷設施。
他們也再次重申政府對台灣養豬業的重視，表示政府將信守對產業承諾。同時也提到，為了維繫國產豬肉90%的自給率，執行各項措施時將會妥善運用經費，以使該產業的永續競爭力得以提升。
新聞來源為Newtalk 新頭殼