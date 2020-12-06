疫情尚未過去 蔡英文提醒國人團結護台灣
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-12-06 17:40:04
總統蔡英文今（6）日前往艋舺青山宮出席「2020靈安尊王聖誕千秋聯合遶境大典」時表示，提醒疫情尚未過去，國人應團結謹慎、一起守住疫情，並遵循中央流行疫情指揮中心的指導，一起守護台灣。
蔡英文今日到艋舺青山宮進行參香祈福儀式，並在致詞表示，雖然台灣疫情還算穩定，但她要提醒大家，疫情還沒過去，仍要保持謹慎、勤洗手，在公眾場所時也要戴上口罩，尤其最近天氣逐漸轉冷，國際疫情也變得嚴重，希望國人都能遵循中央流行疫情指揮中心的指導，團結守護台灣。蔡英文說，這段時間以來，全世界都在稱讚台灣，因為台灣不只穩住防疫，經濟方面也是穩定成長。她認為，這除了要歸功台灣人的團結，也要感謝神明保佑。蔡英文也提到，文化總會配合本次青山宮的遶境大典舉辦「萬華大熱鬧」嘉年華活動，除了有展覽、市集，還有精采的表演。希望藉著這些的活動，可以讓更多人了解艋舺青山宮所代表的文化及在地歷史，也希望國人有空到艋舺走走，感受文化與魅力。最後，蔡英文也祈求青山王繼續保佑台灣平安、經濟有好的發展、大家的生活都順利。