承認大選敗北？川普：我如果輸會是「最有風度的輸家」
承認大選敗北？川普：我如果輸會是「最有風度的輸家」
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-12-06 17:52:48｜update2020-12-06 17:55:21
美國民主黨候選人拜登（ Joe Biden ）被普遍認定贏得 2020 年大選總統，團隊已經開始著手過渡計劃，拜登與副手賀錦麗（ Kamala Harris ）兩人也被批准接收總統每日簡報。但現任總統川普不願承認失敗，其法律團隊在多個州提出法律戰。當地時間 5 日，川普前往喬治亞州為 2 位共和黨參議員站台，並在造勢演說中表示，「如果我輸了，將會是最有風度的輸家。」
美國國家廣播公司（ NBC ）報導，川普 5 日前往喬治亞州為 2 位參議員：珀杜（ David Perdue ）、洛夫勒（ Kelly Loeffler ）站台，這是拜登被認定勝選後，川普首次出席造勢活動。川普在活動上多次聲稱，自己在喬治亞州取得了大選勝利，並且攻擊喬治亞州共和黨州長肯普（ Brian Kemp ）與州務卿拉芬斯珀格（ Brad Raffensperger ）。早前週六（ 5 ）傳出，川普致電喬治亞州州長，要求其推翻拜登在該州勝出的結果，但遭到州長拒絕。川普表示，過去 3 週雖然他公開行程較少，但這段期間的工作，可能比他一輩子所經歷的要更加辛苦。對於 11 月的選舉結果，川普說「如果我輸了，我會是個非常有風度的輸家」並透露自己若吞敗仗會看得雲淡風輕，有可能去佛羅里達州散散心。在選舉過後，川普不斷透露 2024 年參選的意願，美國媒體曾經推測，川普有可能於明年拜登的就職日（ 1 月 20 日）宣布參選。在喬治亞州造勢演說的最後，川普不否認 2024 年參選的可能，「希望 2024 年我不用成為參選人，我們會再次贏回白宮的，我不想等到 2024 年，我想在 3 週後就回去（白宮）。」