就是這道光！高雄跨百宣傳片吸睛震撼
記者郭凱杰/高雄報導
calendar_today2020-12-06 18:51:57
高雄市政府今(6)日公佈「2021跨百光年」宣傳短片將即日起在各電視頻道、網路上線露出，短片中出現神秘、震懾人心的光，也可見高雄最新地標「高雄流行音樂中心」和愛河等場景，將所有高雄人對未來的盼望，濃縮於幾秒鐘的視覺震撼中。
主辦單位預告，看到的宣傳影片，僅是透過螢幕的「靈光一現」，屆時在現場還有獨家體驗。高雄「2021跨百光年」2支宣傳短片，象徵著每位背景不同、生活各異的高雄庶民，在日常生活中，心裡仍保持對「光」的悸動，而「光」也為人們帶來無窮的想像，呼應這次高雄跨年「點亮高雄港」，以「光」為主題的設計理念，當整座城市一起發光，每位市民都是舞台上的要角，在「跨百」的關鍵時刻，共同感受光榮。
高市府表示，短片中最讓人印象深刻的，是結尾不停轉動的「2021跨百光年」主視覺，四面八方的光線結合「高雄一百」造型，將高雄海、陸、空三向度的空間，融入在高雄百年的時間軌跡中，不僅歡慶著高雄百年，也展現高雄人光速前往未來的決心。高雄「2021跨百光年」活動從109年12月24日起至110年1月3日，以多道光串起城市。已率先曝光的是全台首創的「同場跨年雙舞台」，由一水之隔的「蓬萊舞台」和「高流舞台」互相尬場，20組以上的黃金陣容卡司，輪番呈現流行、創作、實力各種風格，粉絲尖叫的聲波和高雄河港的水波互相輝映，將是百年難得一見的場面。