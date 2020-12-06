MAMAMOO華莎單薄睡衣「裡面沒穿」　聯手Jessi登MAMA辣翻

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宋仲基去年跟宋慧喬離婚後，寄情工作投入2部電影與1部電視劇拍攝，久未亮相於媒體面前的他，今擔任MAMA主持人，他穿著黑色西裝登場，表示：「我是今天的主持人宋仲基。我非常喜歡MAMA，所以每年都會一起共度，但今天覺得很新鮮，因為平常都跟粉絲近距離見面與問候，今天比較特別，是跟亞洲的大家見面（指直播連線），原本應該會聽到粉絲的尖叫聲的，真的很想念。音樂是我們的連結，今晚的MAMA就跟過去一樣，會有優秀的歌手與最棒的舞台！」
Jessi聯手MAMAMOO華莎登台表演，分別帶來自身夯曲《NUNU NANA》與《Maria》後，再聯手展現合作舞台。華莎一開場就坐在水中，單薄的絲綢裙子服裝，完全展露她火辣身材。2人表演完後，也各自得到「最受歡迎舞蹈女歌手」與「最佳舞蹈SOLO」獎項。
夯團BTS今晚以《Dynamite》獲得「最佳舞蹈男團」殊榮，成員Jimin代表致詞，他表示：「又這樣見面了，謝謝ARMY（粉絲）給我們這個獎，其實我們追求厲害舞蹈的理由，就是為了有好看舞台，今天也是，而且很多藝人也都有準備好看表演，卻因為不能見面真的很可惜，希望見面的日子快到來，我們會一直努力，謝謝大家。」話一說完，其他人再度喊話缺席的SUGA盡快歸隊，大喊：「有你才是真正的舞蹈表演啊！」2020《Mnet亞洲音樂大獎》台灣地區由friDay影音獨家播出。
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