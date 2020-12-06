台電塔山新發電機組啟用　確保金門10年供電無虞

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竣工按鈕典禮於上午10時在金門塔山電廠舉行，由台電董事長楊偉甫親臨主持，金門縣長楊鎮浯等多人共襄盛舉，共同見證「穩定供電、點亮金門」的歷史時刻。
楊偉甫指出，台電對於金門地區電力發展不餘遺力，早期戰地政務時期，即提供發電設備及協助金門地區電力人才培訓等，1995年配合行政院指示，協助「福建金門電力公司」興建塔山發電廠，陸續建置8部發電機組以滿足金門地區電力需求。
1997年更進一步將金門電力納入台灣電力公司體制下，全力改善金門電力環境，汰換老舊發電機組、強化輸配電線路、導入先進配電管理系統、設置SPS特殊保護系統強化金門電網等等。
楊偉甫表示，金門近年經濟蓬勃發展，用電需求急增，台電公司即時推動新設機組計畫，選購兩部新世代機組，年發電量達7000萬度，可供應約金門一半用戶，機組高燃燒效率每年可減少316.2公噸二氧化碳排放及150噸油耗。
塔山電廠工務所主任陳憲能在簡報中指出，第九、十號機採用德國MAN最新世代柴油機組，其效率不僅較舊有機組提升4％以上，機組允許低負載運轉熱機待命，並具備每秒420瓩快速升載能力，較既有機組快上近30倍，可因應再生能源間歇性之特性，進行發電量動態變化即時調整，成為智慧電網調度與低碳發電最強的後盾。
另外，由於材料零件模組化，使得本機組大修週期可較一般機組20,000小時延長到36,000小時，大大降低維護成本。