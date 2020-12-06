同意台北捷運局長到台中議會備詢 柯文哲：要把事情解決
同意台北捷運局長到台中議會備詢 柯文哲：要把事情解決
記者丁上程/綜合報導
calendar_today2020-12-06 20:15:04｜update2020-12-06 20:17:14
台中捷運因為車廂間的連結器軸心斷裂，導致捷運試營運暫時停止。而有台中市議員認為，中捷是台北捷運局負責興建，要求台北市長柯文哲帶著北市捷運局至台中市議會報告。對此身兼台灣民眾黨主席的柯文哲，今天（6日）下午在台中服務處成立大會後，接受媒體訪問時表示，會由台北市捷運工程局長來台中說明，強調「最重要還是要把問題解決」。
柯文哲今天下午南下到台中，除了參與民眾黨在台中服務處的成立大會外，另外很重要的行程就是前往台中捷運公司，了解台中捷運的相關情況。柯文哲強調，會先確定事情要如何處理，在還沒辦法確定之前，台中捷運綠線就不能營運。「所以我今天沒有特別找盧市長。」柯文哲說，「等內部先決定要如何處理，解決方法確認以後，再跟台中市政府聯絡，把最後狀況再做最後的處理」。而針對台中市議會傳出要求台北市捷運局官員來接受備詢，而北市捷運局方面也回應「沒有相關往例」給了軟釘子碰，不過身為市府大家長的柯文哲則直言「捷運局長會來說明」。「最重要是是要把問題解決掉。」柯文哲說，「因為車廂是跟川崎重工買的，技術問題主要要跟日本解決，有確切的解決方案才能跟台中市政府去說明」。