MAMA「消毒正妹」超搶鏡　子瑜BTS戴口罩講完話秒噴酒精

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MAMA「消毒正妹」超搶鏡　子瑜BTS戴口罩講完話秒噴酒精

記者陳雅蘭/綜合報導

calendar_today2020-12-06 21:04:58｜update2020-12-06 21:09:50

▲今年MAMA有「消毒小姐」駐守，藝人講完話就會上前噴酒精。（圖／翻攝Mnet）
▲今年MAMA有「消毒小姐」把關（左），藝人講完話就會上前噴酒精。（圖／翻攝Mnet）
南韓一年一度音樂盛會2020《Mnet亞洲音樂大獎》（簡稱MAMA）除了韓國，每年都會到香港、日本等地舉辦，但今年因疫情關係無法盛大舉行，改為線上播出，並連線亞洲各地粉絲共襄盛舉，而表演節目採預錄方式播出。逗趣的是，今晚頒獎人與得獎者只要上台發表完言論，站在舞台側方的2位「消毒小姐」就會立即上前噴酒精消毒，畫面引起全網討論。 
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▲消毒小姐（紅圈處）努力噴酒精。（圖／翻攝Mnet）
▲消毒小姐（紅圈處）努力噴酒精。（圖／翻攝Mnet）
今（6日）舉行的2020 MAMA頒獎典禮因疫情影響，改直播方式舉行，除了頒獎人，其餘獲獎藝人上台必須戴口罩，也因此關係，舞台側方有2位穿著太空衣、戴著口罩與面罩的「消毒小姐」駐守，他們不管頒獎人或是獲獎者，只要有人說完話，就會上前噴灑酒精消毒，而收看觀眾見到頒獎人退場，皆表示「消毒小姐要來了」，十分逗趣。 
今晚MAMA星光熠熠，頒獎人請到《愛的迫降》楊慶元、《機智醫生生活》柳演錫、鄭敬淏、田美都、《請輸入檢索詞WWW》林秀晶、李多熙等人之外，BTS、SEVENTEEN、NCT、TWICE、IZ*ONE、GOT7、MAMAMOO、MONSTA X、TXT、TREASURE、OH MY GIRL、THE BOYZ、STRAY KIDS、(G)I-DLE、ATEEZ、CRAVITY、ENHYPEN皆帶來精彩表演。2020《Mnet亞洲音樂大獎》台灣地區由friDay影音獨家播出。
▲▼TWICE（上圖起）、BTS、SEVENTEEN、GOT7等人上台皆戴口罩。（圖／CJ
▲▼TWICE（上圖起）、MAMAMOO、BTS、SEVENTEEN、GOT7等人上台皆戴口罩。（圖／CJ ENM提供）
▲▼TWICE（上圖起）、MAMAMOO、BTS、SEVENTEEN、GOT7等人上台皆戴口罩。（圖／CJ
▲▼TWICE（上圖起）、MAMAMOO、BTS、SEVENTEEN、GOT7等人上台皆戴口罩。（圖／CJ
▲▼TWICE（上圖起）、MAMAMOO、BTS、SEVENTEEN、GOT7等人上台皆戴口罩。（圖／CJ
▲▼TWICE（上圖起）、MAMAMOO、BTS、SEVENTEEN、GOT7等人上台皆戴口罩。（圖／CJ
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