MAMA「消毒正妹」超搶鏡　子瑜BTS戴口罩講完話秒噴酒精

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今（6日）舉行的2020 MAMA頒獎典禮因疫情影響，改直播方式舉行，除了頒獎人，其餘獲獎藝人上台必須戴口罩，也因此關係，舞台側方有2位穿著太空衣、戴著口罩與面罩的「消毒小姐」駐守，他們不管頒獎人或是獲獎者，只要有人說完話，就會上前噴灑酒精消毒，而收看觀眾見到頒獎人退場，皆表示「消毒小姐要來了」，十分逗趣。
今晚MAMA星光熠熠，頒獎人請到《愛的迫降》楊慶元、《機智醫生生活》柳演錫、鄭敬淏、田美都、《請輸入檢索詞WWW》林秀晶、李多熙等人之外，BTS、SEVENTEEN、NCT、TWICE、IZ*ONE、GOT7、MAMAMOO、MONSTA X、TXT、TREASURE、OH MY GIRL、THE BOYZ、STRAY KIDS、(G)I-DLE、ATEEZ、CRAVITY、ENHYPEN皆帶來精彩表演。2020《Mnet亞洲音樂大獎》台灣地區由friDay影音獨家播出。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。