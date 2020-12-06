占地67公頃「中央公園」啟用　 處處打卡美景

台中中央公園占地67公頃，是台北大安森林公園的2.58倍，園內種植萬棵原生樹木、設置12感官體驗設施、智慧路燈及感測器，落實「低碳、智慧、創新」， 今(6)日啟用儀式邀請國立台灣交響樂團與紙風車劇團演出，吸引上萬民眾參與，市長盧秀燕並邀請交通部長林佳龍、前市長胡志強出席剪綵。

我是廣告 請繼續往下閱讀

位於水湳經貿園區的中央公園，從爭取預算與土地規劃，共歷經三任市長近10年時間，今終於開幕啟用，邀請國立台灣交響樂團與紙風車劇團熱鬧演出，現場規劃文創、農產、美食三大市集，吸引1萬2000人次參與，熱鬧非凡。

盧秀燕表示，中央公園由前市長胡志強爭取國防用地、開國際標並開工，時任台中市長的交通部長林佳龍接任持續編列預算，加入新構想讓公園更具規模，她上任後延續建設完工，公園落成象徵重大市政工作一棒接一棒，感謝兩位前市長，也感謝民代預算支持，讓中央公園成為全國最健康、環保的美樂地公園。

盧秀燕說，公園內3大步道以顏色區分，藍色為運動步道、灰色為親子家庭步道、紅色則為休憩步道，全長2.5公里，還有觸覺、嗅覺、觸覺感官設施，以及太陽能電板、智慧檢測裝置、5座滯洪池排水防洪：另外，中央公園也種植至少萬棵植物，賦予千百種生物棲息，包括喜鵲、白頭翁、螢火蟲等鳥類生物。

此外，中央公園的網美景點「抹茶湖」可眺望科湳愛琴橋，是談情說愛的好地方，園內的便利商店也融入公園意象，風格獨特，市府還招募一百多位志工進駐遊客中心提供服務，邀請大家來公園踏青遊玩。

交通部長林佳龍則感謝前市長胡志強奠定良好基礎，他接任台中市長時，再與法國景觀建築師Catherine Mosbach、瑞士建築師Philippe Rahm及建築師劉培森團隊共同討論，規劃公園83％的樹木為原生樹種，打造擁有12感官體驗設施及中水道系統的公園，讓水湳園區具有智慧、低碳與創新特質。

前市長胡志強表示，中央公園落成不容易，他就任市長時，與當時時任立委的盧市長一同爭取水湳機場用地，之後經過前市長林佳龍及現任市長盧秀燕的努力終於落成，台中人很幸福。

建設局說，中央公園設置12感官體驗設施，保留原有的1千多棵樹木，又增植1萬棵以上原生樹木，並規劃5座滯洪池調節水源、平衡生態景觀，以及縱向串聯南北園區共2.5公里長的休閒、親子、運動三大特色步道，是一座屬於台中的綠色寶藏，歡迎大家來公園內賞玩。

▲

▲