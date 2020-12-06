疫情期間怎麼「視訊愛愛」？小天后上空裸談告訴你

美國流行小天后麥莉希拉平日作風就十分大膽，28歲的她最近又登上《滾石雜誌》封面，拍攝一系列火辣照片以及多張上空裸照，更大方分享性生活，透露自己在疫情期間，嘗試了很多次「視訊愛愛」。

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麥莉希拉還把雜誌中自己敞開夾克袒胸露乳，吐出招牌的舌頭，只用雜誌商標遮住重要兩點的照片，全都PO在自己的IG上，並寫道：「他們告訴我，我應該遮起來，所以我就選擇另外一種方式。我全裸，但我讓它變得很時尚。」

▲麥莉希拉透露自己很愛視訊愛愛。（圖／翻攝滾石雜誌封面）

麥莉希拉也坦言，自己雖然在8月跟寇弟辛普森（Cody Simpson）分手，但性生活並沒有受到疫情影響，她說：「在隔離期間，我依舊一直在約會或認識新朋友，做了很多次FaceTime愛愛，這是現在最安全、最方便的性愛方式，因為一切都符合防疫準則。」她還特別強調，自己絕不會做任何對自己或他人不負責任的事。

▲麥莉希拉重提私密照外洩事件。（圖／麥莉希拉臉書）

她更重提自己15歲時（2008年）私密照外洩事件，說當時鄉村歌手老爸比利雷選擇忽視它，而媽媽則是極度不滿、非常生氣，並坦承自己從2017到2018年期間，非常依賴酒精和毒品，而當時會嫁給「雷神弟」連恩漢斯沃，「只是最後一次拯救自己的機會，但現實不是童話，我最後才發現那不是我想要，所以我們的婚姻只維持8個月就結束了。」