2022台中市長選舉民眾黨將參戰？柯文哲：選前半年再問我
2022台中市長選舉民眾黨將參戰？柯文哲：選前半年再問我
記者丁上程/綜合報導
calendar_today2020-12-06 21:05:24
身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，今天（6日）南下到台中，參與民眾黨台中服務處成立活動，除了柯文哲外，黨秘書長謝立功以及黨團立委們都到場參與。柯文哲在致詞時表示，除了他的故鄉新竹外，台中市的市民是最支持台灣民眾黨的，得票率在全國各縣市第三高。除了得票率高，台中市的黨員人數也是全國第三多，僅次於台北新北；這次參選黨代表的人數也多達21人，同樣是全國第三多，現在我們由不分區排名第三的高虹安來經營這裡，相信會持續有很好的發展。
民眾黨台中服務處、同時也是立委高虹安在台中的服務處，今天熱鬧成立，地點挑在距離市政府不遠的文心路上。而在成立大會後，柯文哲也接受媒體訪問，被問到民眾黨大動作在台中插旗，是否也代表著2022年的台中市長不會缺席？對此柯文哲也僅低調表示，還是實力原則，「坦白講今天才開始總服務處成立，你也不要幻想說，我們馬上組織就蓬勃發展。」柯文哲說，「盡力而為，到時候選舉兩年後的事，大概投票前半年，這些問題才會有比較明確的答案」。民眾黨不分區立委、台中總服務處主委高虹安則表示，相信如果今天可以在這裡生根，「我們的民意代表們，我們能夠實現眼到、耳到、口到，手到、腳到、心到，那我們一定可以改變台中。」高虹安說，「透過在立法院的質詢及監督行政來回應民眾的期待，如此的民代角色讓虹安學習很多，對於這陣子教導她成長的所有人，她心懷感激，也期待接下來的黨務推展能夠一帆風順」。