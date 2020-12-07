NOW早報／落跑移工揭黑幕！醫管公司無法可管成破口？

落跑移工意外揭黑幕！醫管公司「無法可管」成防疫破口？

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中央流行疫情指揮中心昨（6）日公布國內新增22例COVID-19（新冠肺炎）境外移入病例，移入國家分別為印尼20例（案696至714、案717）及菲律賓2例（案715、716）。而對於印尼籍移工案688確診，為了回溯他的接觸者，指揮中心也緊急召回47名移工，其中一名越南籍移工逃逸，昨天凌晨才被抓回，引爆仲介委託醫管公司管理移工亂象，但對此勞動部卻僅表示，醫管公司不是勞動部管轄範圍，目前無法可管。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，昨（6）日召開臨時記者會，說明最新防疫狀況。（圖／記者林調遜攝）

今日天氣／東北季風影響！北東易降雨 中南部天氣穩定

今（7）天東北季風持續影響，迎風面的北部、東半部地區及恆春半島有下雨機會，其中宜蘭地區、基隆北海岸及大台北山區降雨較明顯且持續，有局部大雨或豪雨發生的機率，由於連日降雨，山區請注意坍方及落石，應避免前往山區活動，中南部則維持多雲到晴的天氣；溫度方面，北台灣整天稍涼，各地低溫約18至20度；白天預測高溫在北部及東北部約20至22度，其他地區可達26至29度，中南部日夜溫差較大，南來北往氣溫差異也大，請適時添加衣物以免受涼；另外，下半天起將有一股冷空氣南下，屆時風力將再增強。





徐佳瑩生了！曬兒雙腳萌照報平安





歌手徐佳瑩今（2020）年7月宣布懷胎5個月的喜訊，而昨（6）日她也在社群媒體貼出照片，提到已經平安生產的好消息，粉絲看到後，紛紛留言恭喜。



▲徐佳瑩順利產下兒子。（圖／翻攝徐佳瑩臉書）

大元公開放閃鼓鼓 自曝火辣性感床照





林艾璇（大元）主演的《羅雀高飛》廣受好評，又推出寫真書《數到3之後》，深入小琉球捕捉熱帶島嶼風光，日前又公佈寫真書有「彩蛋」，原來是大元開金口，寫真書中附贈一首同名歌曲《數到3之後》，簽書會上公布詞曲作者，就是男友鼓鼓，讓眾人驚喜不已，談到與鼓鼓的合作，大元表示「我想找到很熟悉、不需多說就知道我想法的人。」而她在寫真書裡也很有看頭，自認最性感的尺度是，穿紅色性感睡衣坐在床上，下半身則只有丁字褲，火辣身材全都露。



▲大元公布寫真集裡自認最性感的照片。（圖 / 藝和創藝提供） 英國釋出全球最大冰山空拍照 不斷崩解迫近南大西洋小島





全世界最大的冰山「 A68a 」正漂流往南大西洋的英國海外領地南喬治亞島（ South Georgia ），英國皇家空軍（ British Royal Air Force ）周五（4日）運輸機空中巴士「 A400M 」對冰山進行偵查，空拍圖可見，冰山出現許多裂痕，在海浪的衝擊下，不斷脫落成無數的小冰塊。



▲英國皇家空軍（British Royal Air Force）拍下的A68a。（圖／翻攝自臉書BFSAI）

意外撞頭卻狂流鼻水！一查是腦漿 醫：不知危險就走了





一般人如果不小心撞到頭部，如果沒有出現暈眩嘔吐的症狀，恐怕不會想到要就醫，不過近日就有一名網友分享自己撞到頭狂流鼻水的經驗，原本不甚在意的他，隔天看了醫生才知道，自己是「顴骨骨折」導致腦膜破裂，流出來的東西並非鼻涕而是腦漿，醫師更警告，「很多病人不知道這個很危險，所以都是直接走了」。（編輯：許苡晴）