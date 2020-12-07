本周北台仍濕涼！專家曝「最冷時間點」：將創入冬最低溫

今（7）晨仍呈現迎風面降雨的型態，東北部及大台北東側有局部雨、西側及桃園零星雨；北海岸、大台北山區及東北部降雨較明顯。冷空氣續減弱，今晨截至5時北台灣氣溫較昨晨續回升1、2度，苗栗及中部地區因「輻射冷卻」及冷空氣皆減弱，低溫回升了3、4度。氣象專家吳德榮指出，本周北台灣天氣仍偏濕涼，同時更曝光「最冷時間點」，將創入冬以來最低溫！

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吳德榮在《三立準氣象· 老大洩天機》專欄中表示，今日冷空氣續減弱，氣溫略升；「東北季風」仍偏強，桃園以北及東半部有局部雨，北海岸、北部山區及東北部雨勢較大。北台仍偏濕涼，中南部多雲時晴，日夜溫差大。各區平地氣溫如下：北部18至24度、中部17至28度、南部18至29度、東部18至26度。

▲吳德榮指出，下周（13）日另一波「東北季風」挾冷空氣開始南下，氣溫急驟下降；下周一晚、周二晨氣溫降至最低時，將創入冬以來的最低氣溫！（圖／翻攝自《三立準氣象· 老大洩天機》專欄）

吳德榮分析，明日「東北季風」仍強，氣溫略降、水氣增，桃園以北及東半部有局部雨，新竹偶有零星降雨的機率，北海岸、北部山區及東北部雨勢較大。周三至周六（9至12日）「東北季風」減弱、水氣仍多；桃園以北及東半部有局部短暫雨；冷空氣減弱、氣溫逐日緩升。至於背風面中南部，明日至周六大部分時間為多雲時晴的天氣，但有時有中層水氣所形成的雲系自南方移入，含水量雖不多，但會使雲量增多，並為部分地區帶來零星降雨的機率。

而根據最新模式模擬顯示，下周（13日）日另一波「東北季風」挾冷空氣開始南下，氣溫急驟下降；下周一（14日）晚、周二（15日）晨氣溫降至最低時，將創入冬以來的最低氣溫！但是否能達「大陸冷氣團」(氣象局≦14度)的強度？因是末期的模擬，有「不確定性」，需要再觀察。（編輯：許苡晴）