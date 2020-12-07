汽車儀錶板突見「烏龜」號誌！他霧煞煞　內行曝真實意涵

現代科技越來越發達，汽車的設計也隨之智能化，除了能看見車速及油量，許多車子更會提醒駕駛繫好安全帶、車門未上鎖等，甚至有些車種還具備定速與自動倒車功能，帶給我們無限方便。而近日有網友就透露，自己車內的儀錶板突然出現「烏龜號誌」，讓他看後一頭霧水，不解到底是什麼意思？對此，內行網友也跳出來解答。

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原PO在臉書社團《爆廢公社二館》貼出2張照片，畫面只見，他的儀錶板上出現了一個「烏龜」圖案的橘燈號誌，但他看後實在霧煞煞，不解背後意義何在？並開玩笑直呼「車內找了半天也沒發現有烏龜呀...」

▲有網友不解車內儀表板出現「烏龜符號」是啥意思？釣出專業網友解答。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社二館》）

畫面一出，網友紛紛笑回「那是速度模式的切換，你現在是用最慢」、「這是提示不要龜速行駛」、「開太快會出現警察」、「低於最低限速的警告」、「等等兔子就會出現了」、「最快的圖案是馬，會在最右邊出現」。另也釣出一名行家神解背後意涵，他表示，若車子出現烏龜符號，那就代表「車輛已出現故障但能行駛，限制速度10公里方便開到修理點維修」，提醒原PO要趕緊到車行檢查。

事實上，當儀錶板亮起「烏龜」警示燈，即代表車子的動力出現一些異常狀況，但仍可維持低速行駛，駕駛應以10公里km/h的速度，將車開到車行進行維修。（編輯：許苡晴）