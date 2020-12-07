「3生肖」今起橫財旺、桃花開！第一位年前存款將翻倍

2020年已來到尾聲，究竟哪些生肖的運勢還有機會翻盤呢？近日專寫命理、生肖的搜狐號《卡哇伊》專欄就公布，今（7）起橫財不斷、桃花朵朵開，愛情、事業兩得意，並且財豐利達的「3大生肖」，趕快來看看自己是不是幸運兒之一吧！

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生肖兔

屬兔的人，堅毅果敢，碰到任何挫折或問題，從來不拖泥帶水。今天開始，橫財不斷，桃花爆棚，愛情、事業兼得，運勢上升好幾個檔次，財運一路飆升，吉星入門，貴人多輔佐，大賺特賺，年前存款有機會翻倍，加上有各路吉星相助，讓你事業小有造詣。

▲專寫命理、生肖的《卡哇伊》專欄公布，今（7）起財豐利達的「3生肖」，他們不僅橫財大發，桃花也將朵朵開。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）

生肖蛇

屬蛇的人，對自己的好友愛入骨髓，待人如待自己，細細呵護到讓你覺得這是一位家中的親人，朋友有難則努力幫助其渡過難關。今起橫財極旺、愛情運大開，財豐利達！他們德性感天，容易受到天恩，正財旺盛，有望加薪，獎金多多，想要多少則來多少。

生肖虎

屬虎的人，天生有野心，財富運勢特別旺，希望自己能得到大富大貴的日子。而這樣的生肖虎一定是大器晚成，福氣連連，即日起財運爆棚，桃花盛開，愛情、事業兩得意，能一路發財、好運，到60歲，萬事如意，大發橫財！（編輯：許苡晴）