隔離、檢疫無法出門 新北交通罰單上網搞定
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-12-07 09:45:55
防疫期間，不想出門處理罰單嗎？或是因為隔離、檢疫等原因，導致罰單快過期怎麼辦？為了解決市民的困擾，新北市政府交通事件裁決處網站提供完善的線上申辦服務，包括新冠肺炎隔離或檢疫者罰單到期延展等，民眾不用出門，只要上網申辦就可以搞定交通裁罰大小事。
裁決處統計今年1月至11月，利用線上申辦管道申請相關業務已突破5萬7,000件，民眾對於線上申辦的接受度也越來越高﹔裁決處處長李忠台表示，目前網站上提供了多種線上申辦服務項目，包括交通違規申訴(含新冠肺炎隔離或檢疫者罰單到期延展)、交通違規移轉實際駕駛人申請、交通違規移轉過戶前車主、裁決書開立、駕照吊扣(銷)申請、吊扣駕照到期領回申請、退款申請、車輛行車事故鑑定申請等業務，填妥相關欄位及上傳所需附件後，就有專人處理及回覆。裁決處提醒，防疫時期為避免社交接觸，民眾可多利用線上申辦服務，只要是應到案處所敘明為「新北市政府交通事件裁決處」的違規，都可以在裁決處官方網站 (網址：https://www.tad.ntpc.gov.tw) 辦理，免除往返奔波。