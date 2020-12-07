軍武／升級型F-16V戰機 漢翔預計年底前交機22架
軍武／升級型F-16V戰機 漢翔預計年底前交機22架
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-12-07 10:13:46
空軍花費1100億元升級現役142架F-16A/B型戰機至F-16V規格，根據空軍呈報立院報告指出，今(2020)年底前預計交機22架，至12月4日已交機19架，依期程執行交機，可達成年度目標。
立院外交及國防委員會邀請國防部報告「F-16A/B型戰機性能提升」預算凍結3億元專案報告，由於先前漢翔公司人手不足，導致F-16V戰機升級進度落後，影響空軍戰力，因此朝野立委紛紛關切升級進度。根據空軍報告指出，年底前預計交機22架，至12月4日已交機19架，依期程執行交機，可達成年度目標。空軍指出，美軍及製造商洛克希德馬丁公司修正108年(2019年)交機目標為19架，但實際出廠交機僅11架，尚落後5架，主因為臨機性故障改正時間過長及漢翔人力不足等複合因素，洛馬公司已增派各系統專案工程師進駐漢翔，配合戰機出廠測試時機執行故障改正。
民進黨立委羅致政詢問F-16V戰機升級落後進度，該如何補救?空軍司令部參謀長黃志偉中將表示，去年未交機的5架機將在未來幾年交機，今年經過檢討後，交機數量由27架下修到24架，今年預計交機22架，目前已交機19架，今年還差3架。黃志偉表示，民國110年與111年將各交機35架，112年交機31架。羅致政追問進度趕得來嗎?國防部張哲平表示，經過共同檢討後，漢翔公司每月能交機3架，最大年交機量35架。