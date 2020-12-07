NBA／回應詹皇言論 Gasol：那季只有一人能搶走我的DPOY
NBA／回應詹皇言論 Gasol：那季只有一人能搶走我的DPOY
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-12-07 09:25:41
洛杉磯湖人今年冬天補強大有斬獲，得到了前多倫多暴龍冠軍中鋒Marc Gasol，不過球隊當家球星「詹皇」LeBron James卻開玩笑的說前者搶了他的年度最佳防守球員(DPOY)，近日後者也對此做出回應，他表示當年只有一個人有資格從他手中拿過獎座，那就是自己在灰熊時期的隊友Tony Allen。
2012-13賽季，James正值生涯巔峰，尤其是在防守端他能頂防內線，又能換防去守對方後衛，不少人認為他當時完全有資格獲得一座DPOY的肯定。然而該季最終卻是Gasol獲此殊榮，多年後James也調侃了此事，直言自己的獎盃至今還放在Gasol家裡。而Gasol聽到此言論也很有情商的表示，「我們可以喝紅酒時一起聊聊這事。假如要說那個獎杯是誰的，我覺得那是灰熊全體成員的榮譽，那一季配得上那座獎盃的是灰熊隊。出於某種原因，他們選擇了我。假如說有任何人可以拿走那座獎盃，那就是Tony Allen。」
2012-13球季，灰熊場均失分89.3分，聯盟第一，防守效率100.3分，聯盟第二，當之無愧是那些年防守最好的球隊之一。而Gasol和Allen這兩個一內一外的防守核心，自然是居功厥偉。
Allen生涯6次獲得最佳防守陣容獎，那一季他也獲得防守一陣的肯定，而Gasol和球隊控衛Mike Conley則是獲選二陣。不過Gasol顯然過謙了，因為他那一季的防守效率(DBPM)3.1優於Allen的2.4。如今來到同樣強調防守的湖人，來到生涯末年的Gasol，將有望再次展現自己在防守端的絕活，發揮餘熱幫助球隊挑戰衛冕之路。