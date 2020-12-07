台積電衝515元！台股早盤創新高站上14300點、大漲174點
台積電衝515元！台股早盤創新高站上14300點、大漲174點
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-12-07 09:44:23｜update2020-12-07 10:12:16
美股再創新高，台股今（7）日在晶圓雙雄領軍助攻下，早盤也開高走高，並一度站上14300點，來到14306.87點再創盤中歷史新高，大漲174.43點，台積電亦一度攻上515元新天價。
美股道瓊工業指數上周五終場上漲248.74點，漲0.83%，收在30218.26點；標普500指數上漲32.40點，漲幅0.88%，收在3699.12點；那斯達克指數上漲87.050點，漲幅0.70%，收在12464.232點。亞股今日早盤漲跌互見，目前韓股漲逾1%，東證股價指數則跌。台股今日早盤則是開高走高，以14230點、上漲97.56點開出，台股「護國神山」台積電以以512元、上漲1.39%開出後，更進一步觸及515元新天價，漲逾2%，市值增3111億元來到13.35兆元，聯電漲幅更猛一度逾8%，而在晶圓雙雄領軍助攻下，台股進一步站上14300點，一度來到14306.87點再創盤中新高，大漲174.43點，不過，隨後賣壓出籠，目前漲幅收斂至30餘左右。
在類股表現上，包括半導體、電子、電子零組件、光電目前漲幅都逾1%，傳產的玻璃陶瓷漲逾2%，鋼鐵也有1%以上漲幅，不過，航運業及汽車類股類股跌逾1%，金融保險、食品也跌。個股表現上，電子股的聯電漲逾5%，股價一度來到51.6元，而台積電盤中也攻上515元天價，漲幅逾2%，鴻海也漲逾2%，日月光及南亞科也有1%以上漲幅，光電的友達及群創也漲逾3%，反倒聯發科及大立光走跌逾1%。