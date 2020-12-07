NBA／史上唯一！詹皇3度獲選為體育畫刊年度最佳運動員
NBA／史上唯一！詹皇3度獲選為體育畫刊年度最佳運動員
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-12-07 09:45:06
「詹皇」LeBron James在經歷了2018-19賽季的低潮之後，今年在疫情肆虐全美的情況下，帶領洛杉磯湖人拿下睽違10的總冠軍，重新奪回聯盟第一人稱號，也獲得外界一致肯定。季後他獲選為《運動畫刊》年度最佳運動員，這也是他生涯第3次獲此殊榮，史上唯一。
《運動畫刊》今年5位獲選年度最佳運動員的選手分別是：美國新科網球天后大坂直美、帶領球隊奪下超級盃的NFL堪薩斯城酋長四分衛Patrick Mahomes和後衛Laurent Duvernay-Tardif、WNBA西雅圖風暴前鋒Breanna Stewart以及 James。這是James個人繼2012年、2016年之後，生涯第三次當選《運動畫刊》年度體育人物，也是史上第一位達成此成就的選手，前2次獲選時他也都成功的率隊拿下該年的NBA奧布萊恩金盃。給他獲獎的評價相當之高，「他早已是GOAT競爭者、種族平等倡導者及面向低收入孩子的學校創立者，James——也是穆罕穆德-阿里成就獎的獲得者— —在應對投票權壓制問題時，將自己的大量精力投注在鼓勵年輕人前往投票站的事業之中。」