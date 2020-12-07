名家論壇》阿術克斯／北京清除低端人口之柯文哲台北版

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柯文哲的做法，就是中國北京清除低端人口的台北版。
在北京有大量外來工作人口，過去數據顯示大約有三分之一，也就是 2000 萬人口中有 700 萬是外地來到北京工作、居住，但是在北京政府的眼裡，這些是低端人口，這些不是「北京人」，認為他們不應該來排擠、來享用北京市的公共資源。而且，北京政府認為這些低端人口不好看、不體面，會拉低了北京的素質，破壞了北京的國際大都市形象。
所以，在 2017 年，北京政府發動為期 40 天的大排查、大清理、大整治專案行動，直接停止供應電力和暖氣，要逼使大量在北京政府眼中的低端人口離開。看看北京，想想台北，柯文哲何嘗不是在幹這種事?
基本上，人口高度集中都市，這是一個全世界的發展趨勢，所以都市也就代表著工作機會跟經濟前途，而台北做為台灣首都，不管是從 30 年前林強的向前行，還是憤而離開台北的海角七號，其實到現在台北還是很多人追逐夢想的城市。
不過，也因為都市的經濟機會多，都市的土地當然貴，居住成本也就非常高，而在邏輯上，這當然也是城市競爭的結果，將只有最具競爭力的人、事、物才有本事留在市中心，進而再推高城市的優越。但是，這裡頭也衍生出兩個問題，首先是居住正義的缺席，再者，其實非常不利於都市的多元化發展。
必須要強調一點，需要住在社會住宅的人，經濟條件一定比較不好，但並不是窮人，是需要機會的人。社會住宅是提供這些要到城市挑戰夢想的人，一個可能實現的機會，如果一座城市排斥這些有夢想的人，很難想像會有什麼進步可言。
當然，只有社會住宅是不行的，對於房價的合理市場機制，政府責無旁貸，最近可以看到政府推出打炒房政策，也表示政府看見了問題，但是千萬不能雷聲大雨點小。
總而言之，居住是基本需求，在一個幸福的社會，每一個人都應該要能安居；再者，城市要一直保有活力是一件很重要的事情，而保有活力的重要關鍵就是要能夠吸納多元的人，尤其是年輕人的進入。如果台北市再這樣下去，歧視經濟弱勢的年輕人，傷害的會是台北市本身。
●作者：阿術克斯／資深國會幕僚
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