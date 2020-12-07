2020被打「紅色大叉叉」！《時代》雜誌：史上最糟的一年
2020被打「紅色大叉叉」！《時代》雜誌：史上最糟的一年
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-12-07 10:30:13
2020 年即將結束，但今年自一開始就爆發至今奪走 152 萬人的新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情大流行、澳洲夏季的野火導致大量野生動物死亡、香港時局動盪、美國及各地爆發反種族歧視示威，加上許多知名人物逝世，2020 年可以說是充滿痛苦的回憶。美國《時代》（ Time ）雜誌最新一期的封面在 2020 劃上了刺眼的紅色大叉叉，寫道「這是史上最糟糕的一年」。
《時代》雜誌官方推特上表示，「020 年超乎手段得考驗了我們，在這糟糕的一年之後，我們何去何從？」紐約電影評論家札卡里克（ Stephanie Zacharek ）評論，（ 2020 ）是你絕對不會想重返的一年，這是歷史上最糟糕的一年。100 歲的人們或許記得第一次世界大戰、西班牙大流感；90 歲的人記得經濟大蕭條；80 歲的人歷經第二次世界大戰，而更年輕的人們從未面對過類似的歷史巨輪，直到 2020 年。根據《時代》的介紹，12 月 14 日即將發行的雜誌，這並不是出版社第一次在封面打紅色上叉叉。第一次是在 1945 年，德國納粹領袖希特勒（ Adolf Hitler ）逝世，同年日本被投下原子彈，一個黑色的叉叉劃過象徵日本的紅色太陽；接著是 2003 年伊拉克戰爭，紅色的叉叉蓋住了海珊（ Saddam Hussein ） ；第三次是 2006 年聖戰組織領導人札卡維（ Abu Musab al-Zarqawi ）被美軍殺死；第四次是 2011 年，蓋達組織領導人賓拉登（ Osama bin Laden ）被美國海豹部隊擊殺。
從第二次世界打戰到 2020 年與 COVID-19 病毒之間的搏鬥，「 X 」被雜誌認為代表了「漫長掙扎的結束」 但這個終點只是一個時間上的結束，我們仍然在與恐怖主義、病毒對抗。2020 年所帶來的影響仍尚待觀察，但我們是必將更加關注這一歷史性年份將如何塑造未來的子孫後代。
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