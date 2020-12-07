F-16V升級預算暴增變無底洞？國防部說明鳳展專案過程

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中場休息時，媒體聯訪關注升級型F-16V戰機預算爆增，是否越來越多?張哲平受訪表示，都是一些不了解的人自己下的定論，這些都是不正確的。當初我們決算預算的金額是53億美金，後來是考慮到當時國家財政，以及部分項目美國並沒有同意出售，所以我們把他列為「緩購項目」，後來我們編列1100億台幣推動這個案子，之後經過美國國會陸續知會我們同意某些我們緩購品項的提供，所以我們在跟立法院報告以後，增加、增付的預算來執行我們鳳展專案的構改。
張哲平強調，從原本53億美元到現在總共台幣是1402億元，其實還在53億美金範圍裡面，所以並沒有像人家說的是無限制的增加預算，變成無底洞，沒有這種狀況，我們不承認這種說法，這種說法也是錯誤的。
媒體進一步問明年度增購300枚愛國者三型防空飛彈，是否為因應中國軍事威脅?張哲平表示，其實愛三飛彈一開始我們在接案的時候，需求是在某一個數量，但因為當年我們在執行的過程中，因為預算的關係，美方認為我們只能籌措到某一定的數量，但這個數量並沒有到達我們當初算出的作戰需求數量，所以我們也是在這一次預算審議的時候特別跟委員會做報告，是為了要滿足我們的作戰需求，實際上我們也有需要這個數量，是按照符合法規的情況下增購。