F-16V升級預算暴增變無底洞？國防部說明鳳展專案過程

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

F-16V升級預算暴增變無底洞？國防部說明鳳展專案過程

記者呂炯昌/台北報導

calendar_today2020-12-07 11:19:32｜update2020-12-07 11:38:06

張哲平
▲外界質疑F-16V升級案預算是無底洞?國防部副部長張哲平表示，絕沒有無底洞的狀況發生。(圖／記者呂炯昌攝.2020.12.07)
近年來我國向美國軍購多項先進武器，不過，在野黨立委批評我國的國力能否負擔，質疑軍購是無底洞?國防部今(7)日表示，絕沒有無底洞的狀況發生。
我是廣告 請繼續往下閱讀
立院外交及國防委員會今(7)日邀請國防部副部長張哲平就「海軍107及108年度『劍龍級潛艦戰鬥系統提升案』及空軍109年度『新式高級教訓機、F-16A/B型戰機性能提升案』」進行專案報告，並備質詢。
中場休息時，媒體聯訪關注升級型F-16V戰機預算爆增，是否越來越多?張哲平受訪表示，都是一些不了解的人自己下的定論，這些都是不正確的。當初我們決算預算的金額是53億美金，後來是考慮到當時國家財政，以及部分項目美國並沒有同意出售，所以我們把他列為「緩購項目」，後來我們編列1100億台幣推動這個案子，之後經過美國國會陸續知會我們同意某些我們緩購品項的提供，所以我們在跟立法院報告以後，增加、增付的預算來執行我們鳳展專案的構改。

張哲平強調，從原本53億美元到現在總共台幣是1402億元，其實還在53億美金範圍裡面，所以並沒有像人家說的是無限制的增加預算，變成無底洞，沒有這種狀況，我們不承認這種說法，這種說法也是錯誤的。

媒體進一步問明年度增購300枚愛國者三型防空飛彈，是否為因應中國軍事威脅?張哲平表示，其實愛三飛彈一開始我們在接案的時候，需求是在某一個數量，但因為當年我們在執行的過程中，因為預算的關係，美方認為我們只能籌措到某一定的數量，但這個數量並沒有到達我們當初算出的作戰需求數量，所以我們也是在這一次預算審議的時候特別跟委員會做報告，是為了要滿足我們的作戰需求，實際上我們也有需要這個數量，是按照符合法規的情況下增購。

▲愛國者三型飛彈。（資料圖／記者呂炯昌攝）
▲愛國者三型飛彈。（資料圖／記者呂炯昌攝）
 
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

追劇超lag、打遊戲爆Ping、房間沒訊號，各種一秒惹怒網友的居家上網困擾大集合!

追劇超lag、打遊戲爆Ping、房間沒訊號，各種一秒惹怒網友的居家上網困擾大集合!

繼續作答
您覺得哪1職業談結婚最不受歡迎？

您覺得哪1職業談結婚最不受歡迎？

繼續作答
千萬票房國片，您最愛哪一部？

千萬票房國片，您最愛哪一部？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀