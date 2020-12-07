台南聖誕燈節河樂點燈　荷美聲歌手馬丁驚喜獻聲

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昨晚

民眾們都感受滿滿溫馨祝福。今年聖誕樹主題為「

」，典雅的聖誕樹加上夜間璀璨的燈光效果，

更顯華麗優雅

也為文化古都夜色更增新亮點。

▲河樂廣場前雪白聖誕樹與運河波光粼粼互相輝映，美不勝收（圖／台南市政府提供）

觀旅局更加碼於12/19-20及12/26-27連續兩個週末，在河樂廣場金華路以西區域舉辦「HO趣啦！聖誕市集」活動，現場將結合40攤的台南選物、聖誕吃食，以及台南的文創產品和優良觀光工廠帶給大家最歡樂的聖誕週末。