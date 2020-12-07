台南聖誕燈節河樂點燈 荷美聲歌手馬丁驚喜獻聲
記者林怡孜/台南報導
calendar_today2020-12-07 10:48:21
「2020台南聖誕燈節-運河河樂燈區」昨（6）晚點燈，吸引許多民眾參觀。台南市長黃偉哲與國際美聲歌手馬丁賀肯斯（Martin Hurkens）伉儷一起啟亮點燈儀式，與市民共同迎接聖誕節的到來。
黃偉哲表示，台南聖誕燈節今年不在往年舉辦的台灣文學館，首度移至河樂廣場舉辦，透過典雅絢麗的聖誕樹燈飾及特色聖誕市集與優質表演，打造別具台南特色、與眾不同的古都聖誕，感謝遠從荷蘭排除萬難再度來台的國際美聲歌手-馬丁賀肯斯，以歌聲療癒在場的聽眾，讓大家充滿信心迎接新的一年，12月12日新營文化中心暨綠川廊道燈區的點燈晚會，馬丁也將以渾厚歌聲讓溪北民眾一同聆賞國家級音樂盛宴。昨晚馬丁帶來Because We Belive以及成名曲:You raise me up，嘹亮嗓音讓現場民眾們都感受滿滿溫馨祝福。今年聖誕樹主題為「銀河與運河的浪漫」，典雅的聖誕樹加上夜間璀璨的燈光效果，搭配運河夜間水面金色波光粼粼，映照出絢爛光芒，更顯華麗優雅，也為文化古都夜色更增新亮點。觀旅局郭貞慧局長表示，「銀河與運河的浪漫」雪白聖誕樹高15公尺，配合周邊河樂廣場、舊台南魚市場「大海的寶物」及「魚兒魚兒花中遊」藝術燈飾裝置，與運河水岸景觀相輝映，加上連結運河星鑽公園綠帶，近來已經成為許多市民朋友夜間散步及遊客拍照打卡熱點，有效帶動了府城的水岸觀光遊憩。觀旅局更加碼於12/19-20及12/26-27連續兩個週末，在河樂廣場金華路以西區域舉辦「HO趣啦！聖誕市集」活動，現場將結合40攤的台南選物、聖誕吃食，以及台南的文創產品和優良觀光工廠帶給大家最歡樂的聖誕週末。