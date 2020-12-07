持修奪MAMA「最佳新人獎」為台爭光　笑喊：與國際接軌了

25歲的創作歌手持修是張惠妹的愛徒，今年拿下第31屆金曲獎最佳新人獎後備受關注，他留著一頭烏黑的長髮搭配齊瀏海，還擁有迷人的雙眸和小巧的五官，頗具個人特色，還讓一堆人誤人為他是女孩子。值得注意的是，持修在台灣爆紅後知名度也遍及南韓，除了受到金曲獎肯定之外，還領到南韓音樂盛事Mnet亞洲音樂大獎（MAMA）的 「最佳亞洲新人」獎項，演藝事業備受看好。

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MAMA於昨（6）日晚間登場，現場可以看到許多在全球享譽人氣的天團，其中來自台灣的持修拿下最佳亞洲新人獎，讓不少粉絲又驚又喜，他也透過影片開心地向大家致謝：「哈囉MAMA，謝謝給我Best New Asian Artist Mandarin的獎項。」隨後還透過IG曬出與獎盃的合照笑說：「與國際接軌了！」

MAMA除了頒獎給傑出的南韓歌手之外，也釋出多個獎項來肯定亞洲各國藝人，同樣與持修領到最佳亞洲新人獎的還有其他4國歌手，不過由於今年受到疫情影響，頒獎典禮不開放觀眾入場，而非居住在南韓國內的得獎者，則以影片方式發表感言。（編輯：侯家瑜）

▲持修透過影片開心地向大家致謝。（圖／Mnet ）

▲持修IG全文。（圖／持修IG）