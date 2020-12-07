搶修瑞芳猴硐土石坍方　台鐵估13日上午5時通車

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搶修瑞芳猴硐土石坍方　台鐵估13日上午5時通車

記者陳致宇／台北報導

calendar_today2020-12-07 11:06:32｜update2020-12-07 11:06:40

台鐵
▲瑞芳至猴硐間因連日豪雨造成土石坍方，台鐵將以 12 月 13 日早上 5 時為搶通目標。（圖／台鐵）
台鐵瑞芳至猴硐間因連日豪雨， 4 日出現大量土石坍方，樹林至宜蘭間對號車停駛，花東列車往北僅行駛至宜蘭站，但因持續滲水、天候不佳，台鐵今（ 7 ）日，預估要到 13 日上午 5 時才能搶修完成，公路總局也啟動公路客運疏運接駁，疏運台北至宜蘭及台北至花蓮間旅客。
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台鐵台北站長涂維庭表示，瑞芳至猴硐間因連日豪雨造成土石坍方，將以 12 月 13 日早上 5 時為搶通目標，由於目前雙向不通，建議台北要往花東旅客，可搭乘客運至宜蘭、羅東轉乘台鐵；東部往台北的旅客，也可以自宜蘭、羅東搭乘客運至台北轉乘。凡購買影響區間車票的旅客都可辦理退費。
公路總局指出，目前啟動公路客運疏運接駁，針對台北至宜蘭及台北至花蓮間，要求轄管大都會客運、首都客運、台北客運、葛瑪蘭客運、國光客運及統聯客運等公路客運業者增開班次，並隨時掌握客運場站現場候車情形，遇有人潮時機動加開班次疏運。
公路總局說，截至 12 月 6 日止，總計開行 5,454 班（含加開 1,314 班），總計疏運 127,430 人次。預計今日開行 1,527 班次，提供 47,427 座位數，截至上午 10 時，已開行 495 班次，疏運 10,784 人次。
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