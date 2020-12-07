美2021國防授權法草案　列支持台灣國防為「制中新手段」

我是廣告 請繼續往下閱讀
經過美國國會兩院協調後的草案，與台灣相關的條款包括 1260 表達國會關於《台灣關係法》意見的聲明、1250A 對台軍售年度簡報、1260B 美台醫療安全夥伴關係年度報告，以及 9724 條款關於台灣公民在國際金融組織的公平僱傭規範，9274 條款是在眾議院堅持下保留文字。
另外，法案還提到關於美國與台灣供應鏈合作的報告，以及 1299G 條款為前述眾議院軍委會共和黨在聲明中關於台灣提到的部分，要求美國國防部對如何防備競爭對手攻占美國防衛夥伴提出進度報告的條文，但條文的文字並沒有明指台灣。
眾議院軍事委員會共和黨團摘要，將支持台灣列為「威懾中國的新手段」其中之一，此外，也包括太平洋威懾倡議、防範中國工業間諜、要求中國軍工企業透明化、捍衛香港、謀求中國從世界銀行援助畢業、保護美國供應鏈、要求美國在國際金融機構代表尋求中國借貸透明化等。參議院軍事委員會發佈的協調法案摘要則指，美國應確認對盟友夥伴承諾，其中包括台灣、波羅的海國家、印度、越南及日本。
根據 1260 條款，《台灣關係法》及「 6 項保證」是美台關係的基礎，美國應繼續提供台灣必要的武器、與台灣實施實際的訓練和軍事演習以維持台灣必要的自我防衛能力、審視擴大讓台灣軍事人員到美國受訓的機會、增加美台防務官員的交流、擴大人道主義援助合作、以及國務卿、國防部長及其他聯邦機構主管應該針對如何執行這些政策發布新的指南。
1260A 條款則指出，國務卿必須在法案生效 45 天後，至 2026 年年底截止，每年就美國支持台灣維持必要防衛能力的承諾（包括《台灣關係法》、2018年《亞洲再保證倡議法》）確認過的要求，向參、眾兩院外委會進行簡報。
1260B 條款要求法案生效後 180 天內，國防部長與衛生部長協商後，須提交參、眾兩院軍事委員會關於同台灣國防部建立醫療安全夥伴關係可行性的報告，內容包括：擬定關於（ COVID-19 ）大流行準備與防控的目標、目前及未來關於醫療安全活動計劃的討論、以及在疫苗研發、科學家聯合會議、醫療設備交流協作、美國海軍醫療船安慰號（ USNS Comfort ）、仁慈號（ USNS Mercy ）的使用等議題的可行性評估等。
9724 條款提及，美國國會認為，台灣的經濟及民主發展經驗可以提供國際金融機構作為參考，包括台灣公民的貢獻與觀點。因此，台灣公民尋求在國際金融機構就業時，不應因為台灣的經濟成就不符合這些金融機構的財政援助，而在僱傭過程中處於劣勢。