NBA／疑似跑趴沒戴口罩　火箭首次訓練Harden就缺席

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NBA／疑似跑趴沒戴口罩　火箭首次訓練Harden就缺席

體育中心／綜合報導

calendar_today2020-12-07 11:16:56

▲火箭「大鬍子」James Harden。（圖／美聯社／達志影像）
▲火箭「大鬍子」James Harden缺席球隊訓練，原因是違反防疫政策。（圖／美聯社／達志影像）
《紐約時報》記者Marc Stein稍早在報導中指出，休士頓火箭球星「大鬍子」James Harden，今天缺席球隊訓練，原因是NBA防疫政策的相關規定，讓人不禁為火箭新賽季的化學反應以及爭冠企圖心感到擔憂。
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第3次尋求衝出西區失利，火箭今年季後人事上大改組，「威少」Russell Westbrook被送去巫師，換來有傷病疑慮的明星控衛John Wall，另外總教練人選也換成了Stephen Silas，據傳Harden對此相當不滿。
而在今天本來是雙方可以展現合作誠意的機會，然而Harden卻因為防疫規定而無法一起參加訓練，雖然Wall和Silas都為他辯解此次的意外事件只是前者還不了解聯盟新政策，然而以過去Harden豐富的「夜生活」經歷來看，實在很難讓人信服。

著名八卦媒體《TMZ》爆料Harden此前有去參加饒舌歌手Lil' Baby的生日聚會，而在網路上也有影片流出，當時他似乎並沒有配戴口罩，沒有把個人健康當一回事。

火箭這一季失去許多重要成員，但「魔球」骨架還在，而且又簽下了有潛力的年輕長人Christian Wood，也交易來想要再度證明自己的Wall，新賽季仍然有一定戰力。
然而在2020-21賽季，Harden對於冠軍還有多少動力和渴望，仍然是火箭可以飛多遠的關鍵。這位超級球星的實力無庸置疑，但態度卻屢遭質疑，從今年季前準備來看，恐怕又不太樂觀了。
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