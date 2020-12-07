居家檢疫要注意！違規步出房門衛生局開罰十萬

高市衛生局今（7）日公布近兩周居家檢疫資料，兩周增加了1200人，有鑒於此，衛生局持續加強防疫旅館稽核， 經統計11月1日至12月5日，於防疫旅館違規國際移工計9人，違規態樣五花八門，包含傳遞物品、串門子、至走道泡泡麵等。而這些違反規定行為衛生局依法開罰。

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▲防疫旅館錄影監視器畫面，居家檢疫對象違規步出房間。（圖／高雄衛生局提供）

× ▲防疫旅館錄影監視器畫面，居家檢疫對象違規步出房間。（圖／高雄衛生局提供）

▲高市衛生局公布近兩周居家檢疫資料，顯示居家檢疫人數攀升。（圖／高雄衛生局提供）

× ▲高市衛生局公布近兩周居家檢疫資料，顯示居家檢疫人數攀升。（圖／高雄衛生局提供）

另外，高市觀光局也通令所有防疫旅館，針對館內樓梯間走廊間的飲水機移除或張貼停用標示，並加強巡邏監控，一旦查獲檢疫者違規步出房門，除立即勸導入房外，亦應立即通報衛生局查處。另提醒國際移工業者，於移工入住前，務必妥為告知移工禁止外出之相關規定，檢疫期間如出現任何身體不適之症狀，應立即通報衛生局防疫專線尋求協助。