居家檢疫要注意！違規步出房門衛生局開罰十萬
記者陳美嘉／高雄報導
calendar_today2020-12-07 11:55:24
高市衛生局今（7）日公布近兩周居家檢疫資料，兩周增加了1200人，有鑒於此，衛生局持續加強防疫旅館稽核， 經統計11月1日至12月5日，於防疫旅館違規國際移工計9人，違規態樣五花八門，包含傳遞物品、串門子、至走道泡泡麵等。而這些違反規定行為衛生局依法開罰。
高市衛生局統計居家檢疫人數11月22日計2739人，12月6日計3859人，兩周期間共增加1200人，為強化監控效能，衛生局調閱某防疫旅館監視錄影帶畫面，赫然發現有移工於深夜到旅館走道泡泡麵的情形。衛生局指出，防疫旅館錄影監視器畫面顯示，居家檢疫對象違規步出房間；另有一名漁工也是離開房間，拿著泡麵要去加熱水，同樣被防疫旅館人員發現，同樣開罰10萬元。 衛生局呼籲不論是國人或外國人居家檢疫期間務必遵守防疫規定，切勿心存僥倖，針對查獲不當離開檢疫場所之狀況查證屬實者，將依法裁罰新台幣10萬元以上100萬元以下罰鍰。
另外，高市觀光局也通令所有防疫旅館，針對館內樓梯間走廊間的飲水機移除或張貼停用標示，並加強巡邏監控，一旦查獲檢疫者違規步出房門，除立即勸導入房外，亦應立即通報衛生局查處。另提醒國際移工業者，於移工入住前，務必妥為告知移工禁止外出之相關規定，檢疫期間如出現任何身體不適之症狀，應立即通報衛生局防疫專線尋求協助。
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