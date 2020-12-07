特企／台中七期豪宅品牌允將建設　全面進化精品飯店宅

機場捷運開通，北北桃首都圈的版圖正在改寫，允將建設看好A7生活圈的地段優勢，不僅打造精品飯店宅的空間，更要突破以往的生活服務範疇，將頂級卡的專屬秘書服務導入社區，將生活服務從社區內延伸至社區外甚至是全球的禮賓服務，為全面進化精品飯店宅的理念，允將建設在A7核心地標建築「允將大作」率先與肯驛國際合作，訂製豪宅品質、國際設計、全球服務的精品飯店宅的新風貌！特別在12月5日星期六，於「允將大作」接待中心舉行正式公開暨肯驛國際簽約記者會，正式宣布台灣住宅進入精品飯店宅新高度。

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允將建設聯袂七大團隊形塑五大建築能量！「允將大作」不僅是A7第一座精品飯店宅，更可能是未來的唯一，「允將大作」特別重金禮聘國際Top10飯店設計團隊「WIMBERLY」設計社區會館空間， Wimberly是全球前十大室內設計團隊之一，四大洲20幾個國家均有其設計的酒店作品，包括頂級飯店集團如Four Season、JW Marriott、Ritz-Carlton、Belmond、St.Regis等，其中最為人稱頌就是Wimberly與賓利汽車跨界聯名設計的「Bentley Suite」，以及在歐洲掀起奢華火車旅遊風潮的東方快車頂級車廂套房，Wimberly將奢華時尚引入「允將大作」的精品飯店宅，以純熟的空間配置表達從容大度、怡然自得的城市休閒風格。

面對滯洪池的水岸景觀與開闊棟距，位於文化一路的31層摩天建築將是A7門戶首排地標，王銘鴻建築師突破性地以中國山水的穿透視點，逐層漸退的現代建築造型，樹立國際觀的地標特性，景觀設計師以東方林園移步借景手法開展中庭遊山玩水的趣味，以光織概念營造輕盈光縷衣的燈光設計，透過剪力牆與高磅數混凝土結構的建築規劃，可以預見這座31層的景觀地標建築勢必精彩可期！





不僅禮聘國際建築團隊以建築開創A7的國際視野，允將建設更結合肯驛國際的生活服務，讓社區的頂級服務延伸到社區以外，將社區外的活動一一囊括，讓住戶就像有專屬的生活秘書，從機場、高鐵接送、到通關禮遇，從叫車服務、到星級飯店優惠、餐廳優惠等休閒娛樂預定服務都是服務的範圍，讓「允將大作」住戶享有真正的VIP頂級服務！歡迎即刻起航，與世界精品飯店同步精彩！





接待會館：A7文化一路568號賞屋專線： 03-3186868