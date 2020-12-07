高雄醫療再添生力軍　高禾醫院建構精準醫療服務

醫師許庭源為益生菌LP33研發人、安禾診所創辦人、也是興建中「高禾醫院」的創辦人，長年致力於整合中西醫學，以「沒有傷害，恢復身體自癒能力」為核心價值，創辦高禾醫院志在擴大實現整合中西醫學平台，並結合智慧科技打造精準醫療中心，總投資金額高達25億元，預計2021年中完工。

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高禾醫院由德國建築設計事務所S+S設計，而設計師的父親為許醫師的患者，來台尋醫因此結緣。流線弧形以中國燈龍朦朧美為意象，外牆採用U 型霧面玻璃材質使建築物溫和融入高雄街景。

德國設計師超過長達ㄧ年的地震測試，打造地上8層，地下2層，總面積超過3000坪、防震八級以上鋼骨結構。營造工程委由麗明營造興建，該團隊為建造故宮南院、台中歌劇院的頂尖營造團隊。

有別於其他醫院，高禾內部環境以中國四合院為發想，中庭有綠化花園貫穿，通風明亮，延續安禾診所的特色：Relaxation（放鬆），Rejuvenation（回春），Regeneration (再生)。每間病房有獨立冷氣，每張40萬元的德國進口抗菌床墊。院內將設置高階影像學診斷設備，包括電腦斷層掃描、核磁共振儀、內視鏡、超音波等影像診斷設備，次世代基因定序儀、流式細胞儀、微流體生物晶片等精準醫療設施，提供高規格健檢與精準醫療服務。