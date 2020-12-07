連日豪雨台鐵坍方路段搶修難度高　蘇貞昌前往視察並致謝

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連日豪雨台鐵坍方路段搶修難度高　蘇貞昌前往視察並致謝

編輯林莞茜/綜合報導

calendar_today2020-12-07 11:59:28

蘇貞昌
▲行政院長蘇貞昌7日一早與交通部長林佳龍前往台鐵坍方搶修路段向工程人員致謝。（圖／擷取自蘇貞昌臉書）
台鐵瑞芳至猴硐間因連日豪雨， 4 日出現大量土石坍方，阻礙火車鐵軌東西正線，行政院長蘇貞昌今（7）日一早，與交通部長林佳龍前往施工路段，向所有在寒冬細雨中，踩在泥濘裡的搶攻工程人員道感謝，並提醒工作第一要點是安全，第二才是儘速安全通車。
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近來連續多日豪雨導致土質鬆動，台鐵在4日接獲瑞芳至猴硐間發生土石邊坡坍方通報後，隨即成立一級應變小組及宜蘭區應變小組進行搶修與協助旅客疏運事宜，但由於持續滲水、天候不佳，原先預估8日5時恢復單線雙向通車，今日台鐵則稱要到13日5時才能搶修完成。
行政院長蘇貞昌今日一早，與交通部長林佳龍前往坍方路段視察，並代表政府來向一群在寒冬細雨中，踩在泥濘裡搶修的施工人員表達感謝。他表示，施工廠商已連續搶修超過72小時，這任務不但艱辛且格外危險，他籲請交通部與施工廠商務必特別注意安全，第二才是儘速安全通車。

宜蘭工務段李建勳段長也在現場向蘇貞昌稟報施工進度，蘇貞昌也親自向操作機具與施工中的搶修人員握手表達謝意，並強調政府一定會全力給予支持，行政院秘書長李孟諺則說明，通車的搶修固然重要，但凡事以保護工程人員的安危為優先考量。
蘇貞昌最後則向交通部指示，目前已盤點好的待改善路段，應盡快進行補強，相關經費不用擔心，另外本次事件預警的司機員，政府要向他表達高度肯定與獎勵。
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