F-16戰機花蓮外海未尋獲　空軍：縮小範圍

空軍花蓮基地第五聯隊一架F-16A型戰機11月17日在花蓮外海夜訓時失事，機上飛官蔣正志上校失聯，目前仍在搜索中。空軍官員今(7)日表示，黑盒子能持續發送訊號90天，搜救單位現正縮小範圍，已規劃蛋黃區搜索。

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立院外交及國防委員會今(7)日邀請國防部副部長張哲平就「海軍107及108年度『劍龍級潛艦戰鬥系統提升案』及空軍109年度『新式高級教訓機、F-16A/B型戰機性能提升案』」進行專案報告，並備質詢。

國民黨立委呂玉玲、民進黨立委王定宇關注日前失事的

F-16戰機搜尋進度?空軍司令部參謀長黃志偉少將表示，

黃志偉表示，搜救單位現正在縮小範圍，黑盒子發出的訊號能持續90天，但是30天後會開始衰退，目前仍無法確認黑盒子有無受海流移動，但正規劃一個搜索蛋黃區，持續搜索。





空軍志航基地一架F-5E單座型機10月30日起飛後墜海，立委們也關注機體殘骸搜尋狀況?黃志偉表示，在花蓮基地F-16戰機失聯後，原本搜尋F-5E的民間公司轉往花蓮外海搜尋，因為F-5E僅是搜尋機體殘骸而已，搜尋F-16戰機的任務比較緊急。

國民黨立委李德維關注國軍搜尋失聯戰機SOP?黃志偉表示，飛機失聯事件發生之後，第一時間先動用軍方資源搜尋，台東與花蓮基地的軍機失聯，也有協請民間打撈公司銓日儀支援，中央大學等學術機構也有提供協助。