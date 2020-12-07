文化平權！蔡英文：努力消除文化參與落差
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-12-07 12:19:32
總統蔡英文今（7）日接見「第28屆視障音樂大賽得獎人暨財團法人台北市視障音樂文教基金會重要幹部」時，除了肯定獲獎者透過音樂，把生命的熱情傳遞給更多人之外，也期勉文化部持續努力消除文化參與的落差，支持優秀的音樂人才，讓更多感動人心的創作和演出，可以被聽到。
蔡英文致詞時表示，視障音樂大賽的得獎人付出苦功後，透過音樂，把生命的熱情傳遞給更多人。這樣的付出，帶給台灣社會很多鼓舞，更提醒了政府，要致力於打造無障礙的友善環境。這幾年，政府積極落實「身心障礙者權利公約」，像是手語已經成為法律規定的國家語言，今年指揮中心的防疫記者會，都會安排手語翻譯員，讓聽障朋友們即時看到手語翻譯。蔡英文接著說，在藝文領域也是一樣，文化部努力落實文化平權，讓身障朋友們都能多參與、多享受藝文活動。前陣子，她到高雄衛武營參加音樂會，就注意到在身障的座位、動線安排上，都有用心設計過。也要求文化部長李永得和文化部持續努力，消除文化參與的落差，支持優秀的音樂人才，讓更多感動人心的創作和演出，可以被聽到。