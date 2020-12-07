女同事超會撒嬌！主管也愛慘　她羨慕曝真相：職場超吃香

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女同事超會撒嬌！主管也愛慘　她羨慕曝真相：職場超吃香

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-07 12:25:29

▲一名女網友發文，表示新來的女同事超會撒嬌，就連主管也超愛她，並曝光她一年來的行為，並認為她這種人在職場上「很吃香」，貼文一出，引起熱議。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲一名女網友發文，表示新來的女同事超會撒嬌，就連主管也超愛她，並曝光她一年來的行為，並認為她這種人在職場上「很吃香」，貼文一出，引起熱議。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

有些人認為在險惡現實的職場上，凡事都得謹慎小心，要以「步步驚心」的心態面對所有事情，因為你永遠不知道誰會背叛你，因此除了基本工作能力，「與同事經營良好的關係」也是一門艱難的課題，對此，也有一名女網友在《Dcard》發文，表示新來的女同事「撒嬌技能高超」，所有人都超喜歡她，不禁讓原PO感嘆「在職場上真的好吃香」。

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該名女網友表示今年隔壁部門來了一個很讓人「印象深刻」的女同事，撒嬌技能「滿點」，但並不是那種愛裝可愛、說話講疊字的撒嬌，「而是她走到哪都大笑臉，走路的姿勢有點蹦蹦跳跳的，高馬尾會左右搖擺，男同事甚至說很像小狗興奮時在搖尾巴，無時無刻看起來都像在過年」。雖然說話會娃娃音，卻不是像林志玲那種「很女性化的」，反而像是卡通版，類似「哆拉A夢」那種套路，卻不會這麼誇張。

▲一名女網友在社群平台《Dcard》上發文。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲一名女網友在社群平台《Dcard》上發文。（圖／翻攝自《Dcard》）
她也是個「超級吃貨」，每天上班無論吃什麼，永遠都是一臉幸福樣，「有點像甄嬛傳裡面的淳貴人那樣」；她嘴巴也超甜，在茶水間遇到她，她一定能找到什麼地方稱讚你，譬如說衣服、氣色、妝容，就連茶包也能嘴的跟什麼高檔貨一樣，甚至會叫她的主管「仙女姊姊」；不過工作能力卻是一般般，雖然是頂大妹，但因為跨行，所以全部都從頭學起，而職位是「工程師」，做的東西很專精，「但她好像有又可愛又不合理的熱忱」，什麼工作丟給她，都會得到超有朝氣的回應，接著再到處拜託其他工程師教她。原PO也時常看見工程師桌上有她送的小零食、感謝紙條，「還真的那群工程師都超吃她這套，她問一個人，旁邊會有三四個圍過去一起幫忙」。

就連「男女主管群」也都超愛她，原PO先前問過一個資深姊姊對這位女同事的看法，對方則說「她看起來很喜氣，看了心情就跟著好」，甚至臉很臭、脾氣很差的女經理也都被她融化，只會對她笑瞇瞇，有什麼好吃、好玩的，也都會先給她，說是因為看她吃，比自己吃還療癒，而她的反應則是眼睛瞪大、用力倒抽一口氣，接著開心地又叫又跳。

▲原PO表示新來的女同事，天天都看起來很開心，嘴巴也非常甜。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自
▲原PO表示新來的女同事，天天都看起來很開心，嘴巴也非常甜。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
原PO也表示，可能有人會說「臉」才是重點，但她其實就長得一般般，「不會不好看，但也稱不上正妹，身材也肉肉的，『腿特別粗』，膚色也很黑」。原PO部門幾個姐妹經過討論後，有人覺得她真的就是天真無邪，因為就算是演的也很難在所有人面前態度一致一整年；但也有人覺得她是「超深心機女」，因為都30出頭了，還裝得像個小女孩，「我只是驚嘆這麼浮誇的人，居然市場這麼通吃」，但這樣的人真的超吃香，就算討厭她也動不了，因為你會很像壞人，「雖然很羨慕，但還真的沒那個恥力學她」。

貼文一出，引起熱議，「她對妳也沒什麼攻擊性，怎麼聽起來妳很討厭她呀，是羨慕她人緣好嗎」、「就滿可愛的呀，大家都會喜歡跟正能量而且懂得反饋的人相處吧」、「女人好可怕，羨慕嫉妒恨」；也有網友表示，「社交能力點滿的人在哪都很吃香」、「喜歡+1，不管是當主管或新人，這種正能量+有禮貌，都是萬年吃香」、「女生這樣稱之為撒嬌，男生這樣就是嘴炮功力，這也是職場生存之道」、「撒嬌也只能騙一時，能上頂大，又撐了一年，表示她其實有在吸收學習成長，態度好，學習快，人緣佳，妳千萬不要得罪她」。（編輯：郭佩蓉）

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