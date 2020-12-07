2024侯友宜9成出戰？他打臉「朱侯配」：哪有A咖當副手的

2024總統大選已提前開打，藍綠兩黨都開始布局由誰出線，近日就有媒體公布「10大政治領袖」排行榜，其中，新北市長侯友宜位居榜首，前新北市長朱立倫則勇奪第五。對此，資深媒體人韋安在臉書發表看法，直言「2024，侯友宜代表國民黨出線的概率，已經在90％以上」，同時更打臉「朱侯配」，質疑「哪有A咖去當B咖副手的？」

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《ETtoday》昨（6）日公布10大政治領袖最新民調排行榜，該調查根據「領導能力」、「國際視野」、「財經專業」、「個人操守」與「個人魅力」等指標進行評分，回收有效樣本1368份，結果顯示，前3名依序是新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦，以及國民黨立委蔣萬安，而前新北市長朱立倫則排名第5。

▲韋安臉書貼文。（圖／翻攝自韋安臉書）

對此，韋安在臉書以「藍營2024誰出馬已成定局！」為題發文，他表示，這個排名蠻有意思的，最近不知是哪方人馬，一直鼓動什麼「朱侯配」，並直問「這要怎麼『配』」？

韋安接著分析，一，如果是朱正、侯副，侯還不如繼續幹有實權的新北市長。二，這份排名，誰是A咖？誰是B咖？一目了然。哪有A咖去當B咖副手的？三，如果説「正常（倫）」，侯不會比朱「不正常」。他認為「2024，侯友宜代表國民黨出線的概率，已經在90％以上。最後，就看侯的意願和意志了。」（編輯：許苡晴）