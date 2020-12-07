明倫社宅3房租金破4萬　林欽榮：我也很驚訝

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都發局長楊欽富說，中央本來訂高雄市社會住宅的額度是6000戶，市長加碼的三個案子共2800戶，總共就變成8800戶的社會住宅，在亞灣這一塊，位於集盒貨櫃聚落現址，基地面積大概有2.32公頃，約可提供大概1600多戶，單人房的部份佔6成、雙人房3成、3人房1成。
議員簡煥宗批，實在沒辦法接受，月入13萬的才有辦法去租4萬塊的社會住宅，讓他擔憂在這麼好的地點蓋社會住宅，若是月租超過4萬甚至3萬，這就不是政府的美意。
林欽榮則保證，在亞灣區的社宅絕對不會發生這種狀況，因為兩邊財務模式不一樣，高雄這邊是進入中央的低利融資，甚至是非自償的部分，在住宅法裡，社會住宅房屋稅、地價稅都是減免的，且他已經奉市長陳其邁之命，當面跟內政部次長花敬群當面協商過，對於後續的20年的整個非自償性的部分，是由國家來負擔。
但林欽榮也坦言，聽到這麼高的4萬價格，他個人至今都覺得很訝異，如果是如此，就乾脆去買房，但也因為它是3房，地點又是捷運站所在，不過當時承諾應該是按照中古屋的85折的租金，即使是黃金的地段都應該做公共住宅，應該是試算方法有錯誤，或者是說他們沒有進入中央有一個低利融資非自償的平台裡面，這是他的暫時的理解。