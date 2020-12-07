明倫社宅3房租金破4萬　林欽榮：我也很驚訝

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明倫社宅3房租金破4萬　林欽榮：我也很驚訝

記者鄭婷襄/高雄報導

calendar_today2020-12-07 13:04:50

林欽榮
▲台北市明倫社宅3房租金破4萬，高雄市副市長林欽榮坦言「個人覺得非常驚訝」。（圖／記者鄭婷襄）
台北市明倫社宅3房租金破4萬，民進黨高雄市議員簡煥宗市政總質詢時問到，在地價很高地方蓋社會住宅，像高雄將蓋的亞灣智慧公宅就坐落於亞洲新灣區蛋黃區裡，會不會淪為下一個明倫住宅？對此，副市長林欽榮保證絕對不會，對於出現4萬的高價，他也坦言「個人覺得非常驚訝」。
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簡煥宗表示，高雄要推出8800戶的社會住宅，其中一處就是亞灣智慧公宅，坐落在前鎮區，就在整個亞洲新灣區蛋黃區裡面，相信很多市民、朋友都很期待，但這樣的社會住宅最大的爭議就是它的自償率是百分之百，這樣叫社會住宅嗎？它的興建成本、房屋稅、地價稅等，很擔心在亞洲新灣區這地價很高的地方蓋社會住宅，到底有哪些人能夠進去住？會不會淪為下一個明倫住宅？到底有沒有辦法符合社會公平正義？
▲民進黨高雄市議員簡煥宗。（圖／記者鄭婷襄）
▲民進黨高雄市議員簡煥宗。（圖／記者鄭婷襄）
都發局長楊欽富說，中央本來訂高雄市社會住宅的額度是6000戶，市長加碼的三個案子共2800戶，總共就變成8800戶的社會住宅，在亞灣這一塊，位於集盒貨櫃聚落現址，基地面積大概有2.32公頃，約可提供大概1600多戶，單人房的部份佔6成、雙人房3成、3人房1成。

議員簡煥宗批，實在沒辦法接受，月入13萬的才有辦法去租4萬塊的社會住宅，讓他擔憂在這麼好的地點蓋社會住宅，若是月租超過4萬甚至3萬，這就不是政府的美意。

林欽榮則保證，在亞灣區的社宅絕對不會發生這種狀況，因為兩邊財務模式不一樣，高雄這邊是進入中央的低利融資，甚至是非自償的部分，在住宅法裡，社會住宅房屋稅、地價稅都是減免的，且他已經奉市長陳其邁之命，當面跟內政部次長花敬群當面協商過，對於後續的20年的整個非自償性的部分，是由國家來負擔。
但林欽榮也坦言，聽到這麼高的4萬價格，他個人至今都覺得很訝異，如果是如此，就乾脆去買房，但也因為它是3房，地點又是捷運站所在，不過當時承諾應該是按照中古屋的85折的租金，即使是黃金的地段都應該做公共住宅，應該是試算方法有錯誤，或者是說他們沒有進入中央有一個低利融資非自償的平台裡面，這是他的暫時的理解。
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