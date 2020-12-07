蔡英文接見澳駐台代表　盼洽簽經濟合作協定

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蔡英文提到，明年就是澳洲在台辦事處的40週年，她知道高戈銳和代表處都非常投入各項活動，並且把主軸設為「重新發現澳洲，重新發現台灣」，要來發掘台澳關係發展的新機會，就像在上個月的澳洲葡萄酒品酒會，就非常成功。澳洲的葡萄酒一向享譽國際，不過最近特別受歡迎，她在社群平台上，看見各種品牌的澳洲葡萄酒，現在全世界都「重新發現」更多澳洲葡萄酒了。
蔡英文指出，澳洲不只葡萄酒在台灣很受歡迎，在整體農業產品跟食品方面，澳洲也是台灣的第4大供應國。去年，台澳的雙邊貿易額度，創下200億澳幣的歷史新高。過去2年多來，她跟高戈銳一起見證台灣跟澳洲能源方面合作的進展，台灣不僅跟澳洲簽訂液化天然氣的長期供應合約，在推動能源轉型的道路上，台灣第一座離岸風場的落成啟動，澳洲也扮演了非常重要的角色。
蔡英文認為，除了延續這些成果之外，也非常歡迎澳洲朋友「重新發現台灣」，同時也會鼓勵台灣各界「重新發現澳洲」，促成雙方更多的合作交流，也非常期待台澳之間能夠洽簽經濟合作協定（ECA），持續加深雙方的夥伴關係。
高戈銳曾經說過，台灣是澳洲需要時真正的朋友，也強調澳洲是台灣強而有力的支持者。蔡英文則說，回顧過去這段疫情期間兩國的合作，澳洲是台灣的好朋友、好兄弟，當澳洲面對極大壓力的時候，台灣也會盡所能的給予溫暖跟支持。
藉這個機會，蔡英文也要特別感謝莫里森（Scott Morrison）總理，支持台灣的國際參與。去年，澳洲首次加入台美「全球合作暨訓練架構」（GCTF），一起舉辦研討會，也希望未來台澳在更多的國際議題上，有更密切的合作，也歡迎高戈銳未來常來台灣。